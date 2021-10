Des amis acteurs rendent hommage à James Michael Tyler après sa mort

L’acteur de « Friends » James Michael Tyler est décédé à 1h00

. – Jennifer Aniston a rendu hommage à sa co-vedette de « Friends » James Michael Tyler après sa mort, affirmant que la série « n’aurait pas été la même » sans lui.

Tyler, surtout connu pour avoir joué Gunther, le gérant du café Central Perk et admirateur de Rachel Green, dans la sitcom à succès des années 90, est décédé paisiblement à son domicile de Los Angeles dimanche, a déclaré son manager Toni Benson.

Tyler est décédé après une bataille contre le cancer de la prostate, diagnostiqué pour la première fois en 2018, a déclaré Benson. L’acteur avait 59 ans.

Après l’annonce de sa mort, Aniston, qui jouait Rachel, lui a rendu hommage avec une publication Instagram reconnaissant sa contribution au succès de la série.

« ‘Friends’ n’aurait pas été pareil sans vous », a-t-il écrit. « Merci pour le rire que vous avez apporté au spectacle et à toutes nos vies. Vous nous manquerez tellement #JamesMichaelTyler. »

Son message comprenait un extrait de la finale de la série de 2004, lorsque Gunther a finalement trouvé le courage de dire à Rachel qu’il l’aimait alors qu’elle se préparait à quitter New York pour une nouvelle vie à Paris.

Rachel l’a gentiment déçu en disant qu’elle penserait toujours à lui chaque fois qu’elle verrait un homme avec « des cheveux plus brillants que le soleil », faisant référence au look blond décoloré emblématique de Gunther.

Courteney Cox, qui a joué Monica Geller dans la série, s’est souvenue de Tyler comme d’une personne magnanime.

« La taille de la gratitude que vous avez apportée et montrée chaque jour sur le plateau est la taille de la gratitude que j’ai pour vous avoir rencontré. Repose en paix, James », a écrit Cox avec une photo de lui sur sa page Instagram.

L’acteur qui a joué Joey Tribbiani, Matt Leblanc, a également partagé un message sincère, disant: « Nous rions beaucoup, mon pote. Tu vas nous manquer. RIP, mon pote. »

Lisa Kudrow, mieux connue pour avoir joué la masseuse excentrique Phoebe Buffay dans « Friends », a remercié Tyler « d’être là pour nous tous ».

« James Michael Tyler, tu vas nous manquer », a-t-il écrit à côté d’une photo de lui sur Instagram.

David Schwimmer, qui a joué le paléontologue Ross Geller, a remercié Tyler d’avoir « joué un rôle aussi merveilleux et inoubliable » et « d’être un gentleman au grand cœur et hors écran ».

« Tu vas nous manquer, mon ami », a-t-il ajouté dans un hommage publié sur Instagram.

L’acteur de Chandler Bing, Matthew Perry, a posté sur Twitter : « Hier, nous avons perdu un bon ami à cause de James Michael Tyler. Gunther, tu vas nous manquer. »

Les co-créateurs de « Friends » Marta Kauffman et David Crane ont déclaré à CNN dans un communiqué que Tyler était un « homme vraiment gentil et doux ».

La maladie de Tyler

Tyler a publiquement partagé la nouvelle de son diagnostic lors d’une apparition dans l’émission Today Show de NBC en juin. Il a déclaré qu’il avait perdu la capacité de marcher après que la maladie a commencé à « muter », entraînant des tumeurs dans sa colonne vertébrale.

Il a fait une brève apparition virtuelle à la réunion HBO Max « Friends » plus tôt cette année.

« Honnêtement, ce furent les 10 années les plus mémorables de ma vie », a déclaré l’acteur lors de l’émission spéciale télévisée.

« Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure expérience. Tous ces gars étaient fantastiques. Ce fut un plaisir de travailler avec eux. C’était très, très spécial. »

Le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus courants et la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes aux États-Unis. Alors que certains types de cancer de la prostate se développent lentement et peuvent nécessiter un traitement minime, voire aucun, d’autres sont agressifs et peuvent se propager rapidement, selon la clinique Mayo.