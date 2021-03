Des amis collectent des fonds pour aider un ancien capitaine de football de Notre-Dame

Brandon Hoyte était un secondeur meurtrier pour l’équipe de football de Notre-Dame et a été capitaine, avec Brady Quinn, de la première équipe de Charlie Weis là-bas en 2005.

Un profil de Hoyte écrit alors était titré «Renaissance Man» et décrivait sa pratique du yoga, son amour pour l’écriture de poésie et sa volonté d’aider les moins fortunés.

Aujourd’hui, Hoyte, 37 ans, est en prison et a besoin de fonds obligataires et de fonds pour payer l’évaluation et le traitement de sa santé mentale, qui s’est dégradée parce qu’il «a subi un traumatisme crânien à la suite de jouer au football», selon les organisateurs d’un campagne gofundme.

Selon One Foot Down, le site SB Nation couvrant le football de Notre Dame, Hoyte a été arrêté le mois dernier à San Diego:

Il fait face à trois crimes et un délit, alléguant des voies de fait contre un policier (sans arme), du vandalisme et de la résistance à l’arrestation. John Kouris, un ancien élève de 1996 qui s’est lié d’amitié avec Hoyte ces dernières années, a créé un GoFundMe dans un double but: payer une caution pour garantir la libération de Hoyte et le placer dans un établissement de traitement où l’ancien secondeur peut être évalué et correctement traité. . Kouris espère récolter 7 500 $ dès que possible. Il a parlé à Hoyte et, sans trop en divulguer, il n’est pas en lieu sûr. Ceux qui ont récemment interagi avec Hoyte sont d’accord – ce n’est pas une prison dont il a besoin, mais un traitement.

Le gofundme a déjà collecté beaucoup plus que le montant initial demandé, ce qui est une bonne chose car tout traitement substantiel coûtera probablement beaucoup plus cher.

S’il est encourageant que les fans et les anciens de Notre-Dame se soient mobilisés de cette manière, il est déconcertant et exaspérant d’en être arrivé à ce point. Le football de Notre-Dame est un poids lourd financier. C’est aussi le bras de commercialisation – ou le «porche» – d’une université avec un budget de fonctionnement de 1,7 milliard de dollars et une dotation de 12 milliards de dollars.

Si des amis pensent – et finalement des médecins indépendants déterminent – que la capacité mentale de Brandon Hoyte a été diminuée par le temps qu’il a passé à se bousculer la tête contre d’autres humains afin de gagner de l’argent et de la notoriété à Notre-Dame, alors Notre-Dame devrait s’assurer que Brandon Hoyte obtient l’aide qu’il besoins maintenant.

Cette situation souligne également pourquoi les athlètes universitaires actuels doivent continuer à faire pression pour des droits élargis. Il y a eu un mouvement important dans la lutte pour la propriété de leur propre nom, image et ressemblance, mais les soins de santé à long terme sont également, clairement, importants.

Au-delà de tout cela, il est devenu très clair qu’il y a un prix sociétal à payer pour continuer à jouer au football. Le fardeau est généralement transféré aux joueurs qui en sont battus et brisés. Cela doit changer.

Selon son LinkedIn, Hoyte travaillait plus récemment dans les relations publiques. Une recherche rapide dans les archives publiques montre qu’il a été arrêté à plusieurs reprises ces dernières années.

C’est surprenant pour un homme qui a été décrit par un recteur de Notre-Dame comme ayant un «esprit doux», dont le patron sur le campus a dit qu’il avait «un cœur incroyable» et une «sincérité riche», et dont l’entraîneur Tyrone Willingham a salué le fait d’avoir un « merveilleux sentiment de vouloir être spécial et d’accomplir beaucoup pour aider les autres.

Hoyte, âgé d’université, rêvait d’ouvrir une maison pour les enfants du centre-ville. Il gardait les poèmes de Maya Angelou dans son casier.

Ceux qui le connaissent pensent que la version de Hoyte a été étouffée à cause des dommages causés par le football, il incombe donc à Notre-Dame de payer le prix pour aider. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les dommages à long terme causés par les commotions cérébrales et les impacts sous-commotions, en particulier pourquoi certains athlètes souffrent plus que d’autres. Mais mon observation anecdotique est que les joueurs eux-mêmes le savent généralement. Ils savent quels joueurs le cachent le mieux après avoir «sonné». Quels joueurs jurent que tout va bien alors que ce n’est pas le cas. Et quels joueurs perdent un peu chaque année.

Notre-Dame doit faire ce qu’il faut dans ce cas, et chaque programme universitaire majeur et chaque équipe de la NFL doivent prendre des mesures drastiques pour mettre de côté les ressources nécessaires pour aider les anciens joueurs. Trop de gens ont fini comme ça. Il est temps que les gens qui dirigent le football s’approprient enfin ce que le jeu a rendu.