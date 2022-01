Des amis sont devenus des ennemis Colby Covington et Jorge Masvidal pour se battre à l’UFC 272 en mars après des années de conflits de sang et de gym – rapports

Jorge Masvidal et Colby Covington régleront enfin leurs différends au sein d’un octogone de l’UFC après que les anciens amis devenus ennemis ont convenu d’un accord pour se battre.

Masvidal, qui s’entraîne toujours à l’American Top Team en Floride, était auparavant un partenaire d’entraînement, un colocataire et un ami proche de Covington.

Jorge Masvidal sur Instagram

Covington a décrit lui et Masvidal comme Batman et Robin il y a des années

Pourtant, «Chaos» s’est affronté avec plusieurs des plus grandes personnalités du gymnase, dont Masvidal et Dustin Poirier, et est parti en termes acrimonieux en 2020.

Selon ESPN, l’exécutif de l’UFC, Hunter Campbell, a finalisé un accord qui verrait enfin les deux hommes se rencontrer à l’UFC 272 en mars à Las Vegas.

Le journaliste Ariel Helwani a également confirmé que le couple avait verbalement accepté de se battre à cette date, bien que cela puisse changer.

Masvidal n’a pas combattu depuis avril lorsqu’il a été éliminé à froid pour la première fois de sa carrière de 50 combats par le champion poids welter Kamaru Usman lors de leur match revanche.

Le joueur de 37 ans devait affronter Leon Edwards à l’UFC 262 en décembre, mais a été contraint de se retirer suite à une blessure et Covington affirme que « Gamebred » s’est en fait cassé les côtes en combat.

Usman a éliminé Jorge Masvidal pour conserver son titre des poids welters

Covington a échoué deux fois contre Usman

«Je vais vous dire la vérité sur ce qui s’est passé avec Jorge Masvidal pour de vrai. J’ai toujours des gens dans son gymnase qui m’aiment toujours, et je suis le champion du peuple pour une raison », a déclaré Covington.

« Donc, je reçois le scoop d’initié sur tout. Alors, ce mec fragile, Street Judas Jorge Masvidal, il s’est cassé les côtes. Il s’est fracturé les côtes samedi dernier à l’entraînement, et oui, il est fragile et il a dû se retirer du combat.

« C’est dommage que les gens m’aiment toujours plus dans sa salle de gym qu’ils ne l’aiment même. »

Covington a également perdu son dernier combat, un match revanche contre Usman également, à l’UFC 268 lorsqu’il a été abandonné à plusieurs reprises avant de perdre une décision.

