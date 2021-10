Des analyses de graphiques hebdomadaires et sur 4 heures révèlent un signal d’achat pour Polygon

Polygon a récemment établi un nouveau record pour la prime la plus élevée payée en DeFi. L’équipe de Polygon a versé une prime d’une valeur de deux millions de dollars américains à Gerhard Wagner, un pirate informatique au chapeau blanc qui a découvert une vulnérabilité cruciale qui avait mis en danger environ 850 millions de dollars américains de capital.

Alors, de quel type de vulnérabilité cela pourrait-il être ? Eh bien, c’est un bug à double dépense, un type de bug qui aurait pu être catastrophique pour l’écosystème de Polygon.

Scénario haussier/baissier

La formation de chandeliers de piège à ours sur la période hebdomadaire, parallèlement à l’accumulation de divergence haussière sur la période 4HR, montre que les taureaux ont repris le contrôle. Une rupture du support de 1.152 implique une prise de contrôle baissière.

Annonces importantes de polygones hebdomadaires (MATIC)

Immunefi, une prime de bogue et une plate-forme de sécurité a reconnu que la prime est la plus élevée qui a été payée dans la finance décentralisée [DeFi]. Une autre annonce passionnante dans l’écosystème de Polygon est le PECO-Polygon Ecosystem Index, qui permet aux participants de parier sur les performances de Polygon. [MATIC] projets. L’indice PECO est un jeton unique qui capture les meilleurs projets natifs sur @xPolygon.

Sans plus tarder, analysons le graphique des prix MATICUSDT.

Analyse des prix par polygone (MATIC): Graphique hebdomadaire MATICUSDT

Suivant le chemin de la plupart des meilleurs altcoins sur le marché des crypto-monnaies, le MATICUSDT déclenche une formation de chandelier de piège à ours tout en s’échangeant dans un coin ascendant et en expansion.

Bien que la paire crypto se négocie toujours en dessous de son plus haut historique, des lectures RSI plus élevées au-dessus du niveau 25 nous indiquent que nous sommes toujours dans une tendance haussière et que nous pourrions bientôt assister à une augmentation de la demande pour le jeton MATIC.

Analyse des prix du polygone (MATIC): Graphique quotidien MATICUSDT

Une récente divergence baissière régulière sur le graphique journalier ci-dessus montre que nous pourrions bientôt assister à un ralentissement et à une correction possible des gains actuels.

L’échec des valeurs RSI à franchir le niveau 25 suggérerait une poursuite de la tendance haussière actuelle.

Analyse des prix du polygone (MATIC): Graphique MATICUSDT 4 heures

Comme le RSI imprime des valeurs plus élevées au-dessus du niveau 25 sur la période de temps quotidienne, la période de temps 4HR confirme l’entrée dans la tendance haussière avec une sortie de la zone de survente [level-25] avec l’entrée récente de la survente au moment de la presse.

Les configurations de divergence haussière régulières et cachées sont déterminantes pour le renversement de tendance précédent et la poursuite de la tendance actuelle que nous voyons sur le graphique intrajournalier ci-dessus.

Une divergence haussière cachée imminente au moment de la publication peut être suffisante pour que les taureaux trouvent un prix plancher au-dessus du support de 1,491 et rétablissent le prix MATIC vers de nouveaux sommets.

