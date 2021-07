Des animations montrent le prochain Galaxy S21 FE sous tous les angles

in

TL;DR

Une fuite a partagé des vidéos à 360 degrés qui montreraient le Galaxy S21 FE. Fidèle aux rumeurs, il s’agit d’une variante du S21 ordinaire avec un design à moindre coût. Le S21 FE pourrait être lancé dès la rumeur de l’événement Unpacked de Samsung en août.

Vous n’avez pas à vous contenter d’images statiques si vous êtes déterminé à voir le Galaxy S21 FE sous tous les angles. Le leaker bien connu Evan Blass a partagé des vidéos à 360 degrés (vraiment, des animations) du téléphone phare «d’entrée» en plusieurs couleurs, y compris le vert que vous voyez ici ainsi que le blanc, le violet et le noir.

Comme vous pouvez vous y attendre, le S21 FE dans ces clips est en fait une version moins coûteuse du S21 standard. Vous verrez toujours une bosse visible à trois caméras à l’arrière et une caméra selfie perforée à l’avant, juste avec une utilisation plus libérale du plastique au lieu de la construction en partie métallique d’avant. Vous verrez également une seule couleur sur tout le corps plutôt que le look bicolore de nombreuses variantes S21 régulières.

Le rapport qualité-prix restera probablement l’argument de vente du S21 FE. La rumeur veut que la puce Snapdragon 888 qui rend la série S21 si rapide, juste avec des spécifications légèrement réduites qui réduisent les coûts. Le prix est moins clair, bien que le nouveau téléphone puisse coûter moins que le S20 FE à 699 $.

Vous n’aurez peut-être pas à attendre longtemps pour en voir plus. Samsung pourrait présenter le S21 FE lors d’un événement Unpacked prévu en août s’il n’a pas de raison d’attendre. Si c’est le cas, vous pourriez avoir un choix facile si vous voulez un téléphone Samsung rapide sans payer le prix phare complet.