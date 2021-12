Des animaux en verre couvrent «l’énergie solaire» de Lorde pendant le set de la BBC Radio 1

Animaux de verre ont célébré leur nomination aux GRAMMY avec une performance de BBC Radio 1 Live Lounge qui les a vus jouer certains de leurs plus grands singles ainsi qu’une reprise de « L’énergie solaire » de Lorde.

Le groupe de rock britannique a joué les favoris des fans comme « Je ne veux pas parler (je veux juste danser) » et « Heat Waves », en plus de la chanson-titre susmentionnée du plus récent album de Lorde. Le groupe a apporté une touche électro-indie à la chanson, incluant même un groupe de choristes pour renforcer la performance.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe a annoncé une courte tournée australienne pour soutenir la libération de leur album à succès actuel, Pays des rêves.

La tournée verra le groupe d’Oxford se produire dans des arènes à Perth, Sydney et Melbourne en juillet, marquant leurs plus grands concerts australiens à ce jour. Curieusement, la tournée semble coïncider avec le festival de Byron Bay Splendor in the Grass, dont la programmation complète n’a pas encore été dévoilée.

Le single « Heatwaves » de Glass Animals’ Dreamland a dépassé le triple j les 100 plus chauds de 2020, ce qui en fait le premier groupe britannique à le faire depuis Mumford & Fils en 2009 avec « Little Lion Man ». Le groupe s’était auparavant engagé à se tatouer le contour du continent australien s’il gagnait.

NME a donné à ‘Dreamland’ une critique quatre étoiles lors de sa sortie en août 2020, écrivant que le groupe « a surmonté une période d’adversité intense pour vous apporter un enregistrement d’histoires profondément personnelles – le tout sur des airs pop chatoyants ».

Autre part, Glass Animals a récemment battu le record de la plus longue ascension vers le Top 10 du Billboard Hot 100 Chart avec « Heat Waves ». La semaine dernière, le single est entré dans le Top 10, une première pour le groupe dans sa carrière, après une séquence impressionnante et record de 42 semaines sur le Hot 100 Chart.

Lorde est également resté occupé. Plus tôt ce mois-ci, elle a publié un version de luxe de l’énergie solaire avec deux nouvelles chansons.

« Hold No Grudge » et « Helen Of Troy » n’étaient auparavant disponibles que sur les versions physiques exclusives de l’album, mais sont désormais disponibles pour la première fois sur les services de streaming.

Achetez ou diffusez Dreamland.