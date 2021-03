Years & Years a annoncé que le membre du groupe Olly Alexander se produirait désormais en tant qu’artiste solo après le départ de ses deux autres membres.

Le groupe a révélé aujourd’hui que Years & Years continuerait comme un « projet solo » pour le chanteur Olly Alexander.

Le trio est réduit à un après que Mikey Goldsworthy et Emre Turkmen ont quitté le groupe.

Dans un communiqué sur Twitter, le groupe a déclaré être resté « de bons amis ».

Ils ont dit: « Chers fans de Y&Y. Il y a eu des changements sur lesquels nous voulons vous informer.

«Ce nouvel album à venir a été une entreprise d’Olly et nous avons décidé que Y&Y continuerait en tant que projet solo d’Olly. Nous sommes toujours de bons amis.

« Mikey fera partie de la famille Y&Y et jouera avec nous en direct et Emre se concentrera sur le fait d’être un écrivain / producteur.

« Ces 12 derniers mois ont été fous pour nous tous et nous voulons vous remercier pour l’amour et le soutien que vous nous avez apporté au fil des ans (et des années). »

La déclaration a conclu que le groupe sortirait de la nouvelle musique ce printemps.

Chers fans de Y&Y 💕 pic.twitter.com/T9DsQTaXAQ – Années et années (@yearsandyears) 18 mars 2021

Le groupe a été fondé en 2010 et avait initialement cinq membres.

Leur premier album studio, Communion, a fait ses débuts au numéro un des charts britanniques en juillet 2015.

Leurs chansons les plus connues sont King, Shine, Desire et If You’re Over Me.

Cela vient après qu’Alexandre ait été félicité pour sa performance dans le Canal 4 séries C’est un peché.

L’homme de 30 ans a reçu des éloges pour son portrait d’un acteur en herbe au début de l’épidémie de sida.

L’émission suit un groupe d’amis qui doivent lutter contre la maladie alors qu’elle se propage dans la communauté gay.