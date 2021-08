Des années plus tard, Ubisoft veut toujours créer son propre parc à thème

Ce n’est pas un nom officiel, mais bon, c’est le vôtre si vous le voulez, Ubisoft. Image : Ubisoft/Kotaku

En 2015, Ubisoft a annoncé qu’il allait créer un parc à thème couvert de 10 000 mètres carrés à Kuala Lumpur.

« L’intention d’Ubisoft pour ce parc est d’immerger les gens dans des mondes réactifs où ils peuvent interagir les uns avec les autres et devenir les héros de leur propre jeu grandeur nature », a déclaré Jean de Rivières, vice-président senior d’Ubisoft Motion Pictures, sur UbiBlog, à le temps. « Ubisoft produira tous les supports numériques pour les manèges et aidera à concevoir le voyage des invités dans le parc pour garantir que l’expérience des visiteurs est optimale. »

Le plan était d’ouvrir en 2020 et de proposer des attractions, des manèges et des spectacles inspirés d’Assassin’s Creed, Just Dance et Lapins Crétins. Ce n’est jamais arrivé. Mais pourquoi? Ubisoft a déclaré à Stephen Totilo d’Axios Gaming que « les parcs à thème sont des projets complexes » et «[not all] se réaliser pleinement.

Tout comme Nintendo a déployé son propre espace à Universal Studios Japan, la société de jeux française n’a pas abandonné son rêve d’un parc à thème Ubisoft.

Selon Theme Park Insider, Ubisoft souhaite toujours créer un parc à thème Ubisoft et s’est associé à Storyland Studios, basé en Californie, pour explorer et concevoir les possibilités.

« Les histoires et les personnages d’Ubisoft sont emblématiques et reconnaissables dans le monde entier », a déclaré Ben Thompson, directeur de la stratégie et responsable des clients mondiaux de Storyland Studios, à Theme Park Insider. « Les paramètres des mondes de jeu d’Ubisoft sont une tapisserie parfaite pour la création de mondes physiques, qu’ils soient historiques, réels, urbains, sous l’océan ou sur une autre planète. Pour un concepteur d’expérience comme Storyland, c’est un bac à sable incroyablement excitant dans lequel jouer. Nous sommes ravis qu’on nous ait confié cette opportunité.

Storyland Studios a travaillé avec Universal Studios, Legoland, Lucasfilm et Wynn Las Vegas.

« Nous sommes impressionnés par l’expertise de Storyland en matière de divertissement thématique et son approche de développement d’histoires en trois dimensions », a déclaré Mathilde Bresson, responsable du divertissement géolocalisé chez Ubisoft. « Les jeux vidéo et les parcs à thème ont bien plus en commun qu’on ne le pense. Nous sommes ravis de nous associer à Storyland pour continuer à explorer le potentiel de synergies et à concevoir des expériences immersives, innovantes et inoubliables basées sur notre catalogue de mondes.

Alors, les spectacles de Just Dance ? Les Lapins Crétins ? Far Cry Land et Assassin’s Creed’s Wild Ride ?