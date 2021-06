Des années sans victoire en F1 ont fait des ravages sur Marcus Ericsson

in

Marcus Ericsson a admis que les huit années qu’il a passées – la plupart en F1 – sans gagner de course l’ont fortement ébranlé.

Pour sa troisième saison dans la série, le pilote suédois a remporté sa première victoire en IndyCar lors de la semaine du Grand Prix de Détroit.

C’était la première fois qu’il était le premier pilote à franchir la ligne depuis 2013 lorsqu’il s’était imposé au Nürburgring en GP2.

Après cela, il est passé à la Formule 1 et a passé son temps soit au milieu de terrain, soit à l’arrière de la grille en raison des machines dont il disposait, ne terminant jamais plus haut que P8.

S’exprimant après la victoire tant attendue, il a admis que la sécheresse était difficile pour lui.

“Je pense qu’il serait difficile pour quiconque de passer huit ans sans gagner une course quand c’est ce que vous faites”, l’ancien Alfa Romeo l’homme a dit selon ..

« Mon travail est de gagner une course, et je ne l’ai pas fait depuis huit ans. Bien sûr, ça va faire des ravages.

« Je gagnais des courses à peu près chaque année, je montais les échelons. C’était quelque chose auquel vous étiez habitué et que vous cibliez.

« Quand vous atteignez le plus haut niveau comme je l’ai fait en 2014 en F1, j’étais dans des équipes plus petites qui n’avaient pas les ressources pour concourir pour les victoires. Ensuite, en tant que pilote, vous oubliez en quelque sorte ce sentiment de se battre et de viser la victoire. »

P1 🏆 Vainqueur de la course @IndyCar. À court de mots. Merci 🙏🏻 #ME8 #INDYCAR @HuskiChocolate @CGRTeams @HondaRacing_HPD pic.twitter.com/BrjIIu8zJ5 – Marcus Ericsson (@Ericsson_Marcus) 13 juin 2021

Dès qu’il a rejoint l’IndyCar, il s’est retrouvé plus haut sur la grille, terminant en P2 lors de sa huitième course seulement et remportant trois top cinq lors de sa deuxième saison.

Il dit qu’avant cela, il avait oublié à quel point c’était bon de se battre pour des victoires, mais surtout, il a continué à croire en lui-même.

“Ce n’est que lorsque je suis allé en IndyCar que j’ai réalisé à quel point ce sentiment me manquait d’entrer dans un week-end et d’avoir l’état d’esprit pour essayer de gagner, essayer de battre tout le monde”, a-t-il ajouté.

« Vous devez être fort mentalement et croire en vous, croire en vos capacités. Je l’ai fait. J’ai rebondi fort. Je pense que c’est l’une de mes forces, que j’ai une bonne force mentale. Mais, c’est sûr, c’est dur.

« Je pense avoir montré que je pouvais le faire. Je pense que ça va aider à aller de l’avant.

