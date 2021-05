Des annulations de train à la cellule de gestion des catastrophes, des chemins de fer indiens pour faire face au cyclone de Tauktae

Des efforts sont en cours pour garantir une interruption minimale de toute exploitation ferroviaire ainsi qu’une reprise des services au plus tôt partout où une suspension temporaire se produit pour des raisons de sécurité.

Cyclone de Tauktae: les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal prennent toutes les mesures nécessaires pour faire face au cyclone de Tauktae. Récemment, en raison du cyclone de Tauktae, plusieurs services de trains de voyageurs ont été annulés par le transporteur national. En outre, afin d’éviter les pertes en vies humaines et les dommages matériels, le Département de la sécurité a également réitéré les directives de gestion des catastrophes. En outre, le ministère des Chemins de fer a déclaré que des efforts sont en cours pour assurer une interruption minimale de toute exploitation ferroviaire ainsi qu’une reprise rapide des services partout où une suspension temporaire se produit pour des raisons de sécurité. Voici les mesures prises par les chemins de fer indiens pour faire face au cyclone de Tauktae:

Selon le ministère, des contrôles zonaux et divisionnaires surveillent actuellement la situation. Ils sont constamment en contact avec toutes les gares de la zone Southern Railway, South Western Railway zone, Western Railway zone, Central Railway zone et Konkan Railway zone. Pour surveiller et planifier toute éventualité, les divisions et les zones sont en contact permanent avec les gouvernements des États.Toutes les interventions d’urgence des chemins de fer indiens, telles que les fourgons de secours médical (MRV), les trains de secours en cas d’accident (ART) et les wagons à tour, sont mises en état d’alerte et de préparation. pour une participation immédiate en cas d’éventualité. En outre, des réserves de poussière de pierre, de rochers, etc. sont conservées prêtes à assister aux brèches, le cas échéant.En outre, des patrouilles intensives spéciales des sections vulnérables sont effectuées comme pendant la saison de la mousson.Dans les sections vulnérables, la vitesse du vent est constamment surveillée. Conformément aux instructions, des restrictions de vitesse de circulation des trains sont imposées, en tenant compte de l’évolution des conditions météorologiques, des annulations temporaires ou avant l’arrêt de certains services de trains de voyageurs longue distance et courte distance, étant donné le cyclone, une cellule de gestion des catastrophes a été ouvert à partir de 16 h 00 le 14 mai 2021. Les lignes de chemin de fer qui desservent le port de Goa, VSG, ainsi que d’autres gares ferroviaires, reçoivent les annonces appropriées. Si l’intensité du cyclone est plus élevée, les services ferroviaires seront arrêtés, cependant, très peu de trains circulent actuellement. Dans les ports, le chargement / déchargement des râteaux ferroviaires est calibré et ajusté en fonction de l’intensité du cyclone. Indian Railways a demandé à toutes les autorités concernées d’ajuster les opérations et de veiller à ce que les pertes en vies humaines et en biens soient évitées.Toutes les zones vulnérables, ainsi que les ponts cruciaux, sont constamment surveillés par les ailes de l’ingénierie. En outre, le matériel de secours a été conservé dans des endroits pratiques pour une réponse rapide. Le transporteur national est en contact régulier avec les départements d’État et prend des mesures en conséquence.

