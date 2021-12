Des applications Android qui vous feront changer votre façon d’utiliser votre smartphone | La technologie

Comme nous vous l’avons déjà dit, parmi les millions d’applications que nous avons sur Android pour toutes sortes de choses, des jeux à celles qui traitent de la productivité, en passant par la messagerie ou la vidéo, il y en a aussi en particulier qui changent la façon dont vous interagir avec le mobile.

Ces types d’outils feront varier la façon dont vous voyez, agissez ou expérimentez le système d’exploitation Google, améliorant même certaines fonctions existantes.

Voyons quelles sont certaines de ces applications Android qui vous surprendront.

Index des contenus :

Lynket Browser Notepin IFTTT MightyText Sesame Super Barre d’état Gestes d’écran MacroDroid

Navigateur Lynket

C’est une sorte de navigateur pour mettre en arrière plan ce que l’on ne veut pas voir à ce moment-là pour aller le voir à l’heure que l’on estime.

Autrement dit, nous pouvons trouver un article intéressant sur un site Web et nous voulons le voir plus tard, car grâce à cet outil, nous pouvons mettre en file d’attente cet article et d’autres et revenir vers eux quand on veut.

C’est très simple d’utilisation, puisque tout se fait depuis l’appli, on peut même mettre les pages en mode article, qui modifie l’apparence pour que tout soit juste sans séparations, comme on le verrait dans un livre.

Télécharger: Navigateur Lynket

punaise

L’opération est si simple qu’il est même surprenant qu’elle ne soit pas plus populaire.

Il s’agit de créer des notes qui sont ensuite fixées sur votre panneau de notification comme rappels. Ils peuvent être triés par priorité, par date de génération et même par couleurs.

Au moment où nous venons de les générer, elles deviendront visibles dans le notifications jusqu’à ce que nous les supprimions nous-mêmes. C’est extrêmement simple, mais si nécessaire une fois que vous l’essayez pour la première fois que vous vous demandez pourquoi vous ne les avez pas rencontrés auparavant.

Télécharger: punaise

IFTTT

C’est l’un des meilleurs programmes pour automatisation des services Web. C’est une application bien connue qui nous permet de générer des applets afin que les appareils puissent être connectés sous l’égide d’Internet.

Nous aurons des milliers de possibilités pour contrôler tout ce qui sont des services terminaux tels que l’écriture automatique d’un tweet, la réception de notifications d’une baisse de prix d’un produit, la réponse à un SMS si certains paramètres sont remplis ou l’envoi d’un Like sur Facebook lorsque quelque chose se produit, entre autres De nombreuses options.

Télécharger: IFTTT

Texte puissant

Si vous souhaitez avoir quelque chose comme WhatsApp Web, mais pour les SMS, c’est votre application.

Il est capable de se synchroniser avec un ordinateur PC, Mac ou Linux via une extension de navigateur. De là, nous aurons accès complet aux SMS, mais sur l’écran de l’ordinateur.

Vous pouvez lire, répondre ou créer de nouveaux SMS, en plus de lancer une notification dès que vous nous en envoyez une.

Dans la version gratuite, il y a une limite pour l’envoi de SMS, mais pas pour la réception.

Télécharger: MightyText

Sésame

Avec Sésame on parle d’un créateur de raccourcis et recherches. Tu peux cherchez ce que vous voulez dans les autres applications que vous avez sur votre mobile.

Par exemple, vous pouvez rechercher un message de Slack, Telegram ou voir une liste de lecture Spotify ou Deezer.

Une autre facette très intéressante est de pouvoir créer raccourcis avec des fonctions spécifiques de certaines applications. C’est-à-dire qu’au lieu de générer un accès pour entrer dans une application, nous en produirions un pour que cette application fasse ce que nous voulons.

C’est une application qu’une fois que vous l’aurez essayée, vous n’arrêterez pas de l’utiliser.

Télécharger: Sésame

Super barre d’état

avec cette application, nous vous donnerons un nouveau toucher à la barre d’état, de sorte qu’il est différent et beaucoup plus fonctionnel qu’il ne l’est normalement.

Nous pourrons régler la luminosité de l’écran ou le niveau de volume avec un seul doigt, nous pourrons prévisualiser vos messages et notifications entrants, et même configurer la barre par des gestes ou changer son apparence à notre guise.

Il comprend des parties beaucoup plus personnalisables, mais uniquement pour les utilisateurs dont le terminal est enraciné.

Télécharger: Super barre d’état

MacroDroïde

C’est une application avec laquelle nous pouvons convertir les tâches que nous effectuons assidument chaque jour, en macros à exécuter de manière autonome.

Cet outil est similaire à Android Tasker, mais avec la grande différence qu’il est beaucoup plus facile à utiliser, tout en étant extrêmement plus intuitif.

Pour l’utiliser il suffit de prendre en compte deux configurations, l’action puis le déclencheur. Autrement dit, nous pouvons dire qu’au moment où nous mettons un casque, Spotify s’exécute automatiquement.

Nous pourrions également faire passer le téléphone en mode avion la nuit à une certaine heure, car il cesse d’être à une heure différente.

Des macros peuvent être créées qui s’intègrent les unes aux autres pour que les raisons d’une action soient encore plus contrôlées, pouvant en créer de très complexes.

Télécharger : MacroDroid

Gestes d’écran

Pour les utilisateurs qui ont Android 11 ceci du gestes de l’écran pour le gérer et exclure les 3 boutons typiques en bas du panneau n’est pas un secret, même si si on le compare à ce que nous propose Screen Gestures, ils sont encore quelque peu limités dans Android Stock.

Avec cet outil, vous pouvez faire fonctionner des gestes à partir de n’importe quelle partie des bords, qu’il soit à gauche, à droite ou au centre.

Une autre chose qui nous permet est que chaque bord a deux fonctions différentes, selon que le défilement au doigt est long ou court.

Tous ces gestes nous permettront de gérer la navigation, les applications, le contrôle du volume, le démarrage de l’assistant Google, l’allumage de la lampe de poche et bien d’autres fonctions différentes.

Télécharger: gestes à l’écran

Comme vous avez pu le lire, il existe des applications qui ne sont pas très connues, mais qui rendent la prise en main du mobile Android complètement différente et que l’on peut effectuer certaines tâches qui étaient peut-être impensables avant et maintenant automatiquement.