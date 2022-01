Des applications d’un milliard de dollars désormais à deux chiffres alors que les dépenses d’applications augmentent

Le nombre d’applications d’un milliard de dollars a maintenant atteint le double, selon le dernier rapport d’App Annie. Le nombre d’applications rapportant plus de 100 millions de dollars l’année dernière est également bien en trois chiffres.

Les Américains continuent également de passer plus de temps à utiliser des applications qu’à regarder la télévision…

App Annie a publié son rapport annuel The State of Mobile, et TechCrunch a souligné certaines des conclusions les plus notables, y compris les applications les plus rentables.

Aux États-Unis, les effets persistants de la pandémie de COVID-19 ont obligé les utilisateurs à magasiner, travailler, apprendre, jouer et se divertir depuis chez eux au cours de l’année écoulée. Cela a conduit à une croissance «phénoménale» des dépenses de consommation, a déclaré App Annie, alors que le marché a ajouté 43 milliards de dollars en 2021, soit 10,4 milliards de plus qu’en 2020, ce qui équivaut à une croissance de 30% d’une année sur l’autre, supérieure à la moyenne mondiale. Au sommet des dépenses de consommation, il y avait 233 applications et jeux qui ont rapporté plus de 100 millions de dollars en 2021 et 13 titres qui ont généré plus d’un milliard de dollars. Cela représente une augmentation de 20 % par rapport à 2020, alors qu’il y avait alors 193 applications et jeux dépassant la barre des 100 millions de dollars, et seulement 8 titres rapportant plus d’un milliard de dollars par an.

Le rapport de l’année dernière a montré que les consommateurs américains passaient plus de temps à utiliser des applications qu’à regarder la télévision, et l’écart entre les deux s’est encore accru depuis lors.

Le rapport a noté que l’Américain moyen regarde 3,1 heures de télévision par jour, par exemple, mais au cours de l’année écoulée, ils ont passé 4,1 heures sur leur appareil mobile.

Cela se compare à 3,7 heures de télévision et 4 heures dans les applications l’année précédente.

Et ce ne sont même pas les plus gros utilisateurs de mobiles au monde. Sur des marchés comme le Brésil, l’Indonésie et la Corée du Sud, les utilisateurs ont dépassé les 5 heures par jour dans les applications mobiles en 2021. Sur les 10 principaux marchés analysés dans l’étude, le temps moyen passé dans les applications a dépassé les 4 heures et 48 minutes en 2021, en hausse de 30 % par rapport à 2019. Cela comprenait les moyennes du Brésil, de l’Indonésie, de la Corée du Sud, du Mexique, de l’Inde, du Japon et de la Turquie. , Singapour, Canada, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Australie, Argentine, France, Allemagne et Chine réunis.

Sans surprise, la popularité des applications varie selon les générations.

Ici aux États-Unis, les applications les plus utilisées de la génération Z comprenaient Instagram, TikTok, Snapchat et Netflix. La génération Y a quant à elle préféré Facebook, Messenger, Amazon et WhatsApp. La génération X, qui a maintenant été regroupée dans le groupe démographique des baby-boomers (ack!), a utilisé The Weather Channel, Amazon Alexa, NewsBreak et Ring.

Photo : Giorgio Trovato/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

