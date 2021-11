Des applications partout : le PDG de F5 Networks sur l’évolution surprenante des applications et du cloud

Le PDG de F5 François Locoh-Donou (Photo F5)

En 2017, lorsque François Locoh-Donou est devenu PDG de F5 Networks, basé à Seattle, de nombreuses personnes dans le domaine de la technologie ont supposé que la plupart des applications fonctionneraient finalement dans le cloud public, s’éloignant des centres de données et du matériel sur site.

Quatre ans et une pandémie plus tard, les choses ne s’avèrent pas si simples.

Oui, de nombreuses applications migrent vers le cloud public, mais de nombreuses entreprises utilisent plusieurs clouds publics. Et les entreprises conservent plus d’applications que prévu sur site, nécessitant plus de capacité matérielle en raison d’une demande accrue.

« Ils ont vécu la romance de » Ouais, peut-être que toutes mes applications peuvent aller dans le cloud public « , et ils ont terminé cette romance », a déclaré Locoh-Donou dans une récente interview. « Ils sont revenus à la réalité pragmatique consistant à savoir quelles applications sont économiquement intéressantes pour les clouds publics et quelles applications ne le sont pas. »

Alors que la pandémie augmente l’utilisation des outils numériques, les entreprises visent à créer des expériences plus dynamiques pour les utilisateurs d’applications, nécessitant plus de flexibilité.

« Donc, ce que nous voyons, ce n’est pas la convergence des applications vers un seul emplacement, un cloud public, mais plutôt la distribution des applications vers plusieurs emplacements : cloud public, cloud privé, la périphérie et sur site », a déclaré Locoh-Donou. .

F5, qui fabrique des technologies pour la livraison et la sécurisation des applications, a vu ces tendances se refléter dans ses résultats pour son exercice financier récemment terminé.

Les revenus du matériel ont augmenté de 12% pour atteindre 748 millions de dollars pour les 12 mois clos le 30 septembre. Il s’agit de l’activité héritée de F5, et avant la pandémie, la société se serait attendue à ce que ces revenus diminuent à ce stade, a déclaré Locoh-Donou. Le chiffre d’affaires des logiciels a augmenté de 37 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars pour l’exercice, reflétant les efforts de F5 pour étendre ses activités au-delà de son matériel réseau traditionnel ces dernières années, par le biais d’acquisitions et d’une croissance organique. La société affirme qu’elle compte désormais plus de 600 entreprises en tant que clients de logiciels en tant que service et de services gérés, un nombre qu’elle n’avait jamais divulgué auparavant.

C’est sur une base de clients totale de 18 000 à 20 000 clients, donc c’est toujours « une très faible pénétration », mais c’est remarquable pour une entreprise qui est toujours connue pour son matériel, a déclaré Locoh-Donou.

Dans le cadre de son expansion au-delà de son activité matérielle traditionnelle, F5 a réalisé une série d’acquisitions majeures au cours du mandat de Locoh-Donou, dépensant plus de 2 milliards de dollars pour absorber une variété d’entreprises de logiciels de cloud et de sécurité au cours des trois dernières années.

La société a annoncé un accord de 670 millions de dollars pour Nginx, la société à l’origine de la technologie de serveur Web et d’applications largement utilisée, en mars 2019 ; et a finalisé son achat pour 1 milliard de dollars de Shape Security en janvier 2020. Il a acquis la société de cloud computing Volterra pour 500 millions de dollars en janvier de cette année. Plus récemment, elle a racheté la société de surveillance cloud Threat Stack basée à Boston pour 68 millions de dollars.

F5 compte au total 6 461 employés, dont plus de 1 400 dans la région de Seattle.

Il y a un an, l’investisseur activiste Elliott Management – connu pour avoir fait pression sur EMC et d’autres pour qu’ils se mettent en vente dans le passé – a pris une participation dans F5. Selon un rapport du Wall Street Journal à l’époque, Elliott a adopté une ligne dure avec F5, en privé « suggérant qu’il avait peut-être trop payé sans stratégie d’intégration claire ».

Locoh-Donou et F5 ont maintenu le cap et les actions de la société ont augmenté de plus de 60 % au cours de l’année écoulée.