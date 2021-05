Des archéologues de Jérusalem ont retrouvé des restes vieux de 2 000 ans sur le site où Judas a trahi Jésus | Monde | Nouvelles

La trahison du Christ est l’acte où Judas a identifié Jésus à ceux qui étaient venus pour l’arrêter, selon la Bible. Le texte religieux rappelle que cela s’est passé dans «le jardin de Gethsémané» après la dernière Cène et a conduit à la crucification de Jésus. Incroyablement, les archéologues ont découvert les restes d’un ancien site de bain rituel, appelé un «mikvé» à Gethsémané, un endroit près de Jérusalem qui daterait de la même époque.

Amit Re’em, un archéologue basé à Jérusalem travaillant pour l’Autorité des Antiquités d’Israël, a déclaré: «La découverte de ce bain, non accompagné de bâtiments, témoigne probablement de l’existence d’une industrie agricole ici il y a 2000 ans – produisant peut-être de l’huile ou du vin.

«Les lois juives de purification obligeaient les ouvriers impliqués dans la production d’huile et de vin à se purifier.»

Il est possible, selon l’équipe, que Jésus se soit purifié dans le bain rituel avant de remonter le mont des Oliviers pour prier.

M. Re’em a qualifié la découverte d ‘«importante et passionnante».

Il a ajouté: «Ce n’est pas du mikvé que nous sommes si excités, mais plutôt de son interprétation, de sa signification.

«Parce que bien qu’il y ait eu plusieurs fouilles sur place depuis 1919 et au-delà, et qu’il y ait eu plusieurs découvertes – des époques byzantine et croisée, et d’autres – il n’y a pas eu une seule preuve de l’époque de Jésus. Rien.

«Et puis, en tant qu’archéologue, se pose la question: y a-t-il des preuves de l’histoire du Nouveau Testament, ou peut-être est-ce arrivé ailleurs?

M. Re’em a déclaré que la prochaine étape de la recherche sur le bain consistera à prélever des échantillons de plâtre et à les envoyer pour analyse à la recherche de traces de grains de pollen d’olive et d’autres substances.

Francesco Patton est le Custode de Terre Sainte – un poste nommé par le Vatican et l’un des plus hauts responsables de l’Église de la région.

Il a déclaré en janvier: “Gethsémani est l’un des sanctuaires les plus importants de Terre Sainte, parce que dans ce lieu la tradition se souvient de la prière confiante de Jésus et de sa trahison et parce que chaque année des millions de pèlerins visitent et prient dans ce lieu.”

Les futurs pèlerins de Gethsémani pourront voir les nouvelles découvertes lors de leur visite.

M. Re’em a ajouté: «Les vestiges archéologiques récemment découverts seront incorporés dans le centre des visiteurs en construction sur le site et seront exposés aux touristes et aux pèlerins, qui, nous l’espérons, reviendront bientôt pour visiter Jérusalem».