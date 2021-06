Des archéologues découvrent un œuf de poule intact d’il y a 1 000 ans… et le cassent accidentellement en laboratoire | Vie

C’est une découverte exceptionnelle : un œuf de poule intact d’il y a 1 000 ans, avec son contenu à l’intérieur. Malheureusement, quelqu’un l’a cassé au labo…

Peu d’aliments sont plus délicats qu’un œuf. Alors trouve œufs intacts d’il y a des centaines d’années, c’est une trouvaille unique.

Lors de fouilles à Yavneh, en Israël, les archéologues ont trouvé un œuf de poule intact qui a 1 000 ans. Aucun autre similaire n’est connu, selon le site israélien Haaretz.

exister fragments d’œufs de poule d’il y a 2 600 ans, mais ce ne sont que des morceaux. Il existe également des œufs d’autruche plus âgés, car ils sont plus épais. Même des fragments décorés d’il y a 65 000 ans. Mais non un œuf de poule millénaire, beaucoup plus délicat. Et avec le jaune à l’intérieur :

Comment un œuf peut-il être conservé intact pendant 1000 ans ? C’est un cas très particulier, en raison des conditions anaérobies du lieu où il a été trouvé.

J’étais à l’intérieur… un cloaque. Techniquement un WC de 1,20 x 80 cm. On ne sait pas comment il s’est retrouvé là-bas, mais étant hermétiquement scellé sans oxygène et protégé par des matériaux mous, il a pu survivre intact pendant 1 000 ans.

Les archéologues ont pu dater l’œuf parce que se tenait à côté d’une lampe et de quelques poupées en bois sculpté de la fin de la période abbasside, qui s’est écoulée vers l’an 1000. C’est pourquoi on lui a accordé cette antiquité.

Malheureusement, pendant qu’ils l’examinaient en laboratoire, la coque s’est cassée, répandant le bourgeon millénaire.

Il a été possible de coller la coquille cassée et de récupérer le jaune pour analyser son ADN, ce n’est donc pas une perte totale. Et comme se console l’archéologue Alla Nagorsky : “il faudrait sûrement tôt ou tard l’ouvrir pour en examiner l’intérieur”. Mais ce ne sera plus le seul œuf de poule intact et millénaire qui existe…

Ces accidents sont plus fréquents qu’on ne le pense, bien que peu se révèlent. De nombreux objets archéologiques semblent intacts lorsqu’ils sont trouvés, mais deviennent extrêmement fragiles au contact de l’air ou de la lumière, au point de se transformer en poussière.