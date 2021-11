Des archéologues font une découverte « rare » époustouflante à Pompéi : « L’une des plus excitantes de ma vie » | Sciences | Nouvelles

La villa, qui a été détruite il y a 2000 ans par l’éruption, avait une petite pièce avec trois lits, un pot en céramique et un coffre en bois. La pièce a été trouvée lors d’une fouille à la Villa de Civita Giuliana, une villa de banlieue à quelques centaines de mètres du reste de la ville antique. Les chercheurs ont également trouvé un char romain orné presque intact plus tôt cette année. Mais les archéologues ont déclaré que la pièce trouvée lors des fouilles les plus récentes abritait probablement des esclaves qui ont été contraints d’entretenir et de préparer ce char.

La pièce de 16 mètres carrés (170 pieds carrés) servait probablement à la fois de chambre à coucher pour les esclaves et de débarras.

En plus de trois lits – dont un de la taille d’un enfant – il y avait huit amphores, planquées dans un coin.

Le coffre en bois contenait des objets en métal et en tissu qui semblaient faire partie des harnais des chevaux de char, et un manche de char a été trouvé reposant sur l’un des lits.

Le parc archéologique de Pompéi a déclaré: « La salle nous offre un aperçu rare de la réalité quotidienne des esclaves, grâce à l’état de conservation exceptionnel de la salle. »

Les restes de trois chevaux ont également été retrouvés dans une écurie lors d’une fouille plus tôt cette année.

Le directeur général de Pompéi, Gabriel Zuchtriegel, a déclaré: « C’est une fenêtre sur la réalité précaire de personnes qui apparaissent rarement dans les sources historiques, écrites presque exclusivement par des hommes appartenant à l’élite. »

Il a ajouté qu’il s’agit d’un « témoignage unique » sur la façon dont « vivaient les plus faibles de la société antique.

M. Zuchtriege a été ravi par la découverte rare.

Il a déclaré: « C’est certainement l’une des découvertes les plus excitantes de ma vie d’archéologue. »

Pompéi était couverte de cendres lorsque le Vésuve est entré en éruption en 79 après JC, tuant des milliers de personnes qui n’ont pas pu fuir la ville à temps.

La plupart ont été écrasés par l’effondrement de bâtiments ou tués par un choc thermique.

Les experts ont pu faire des moulages en plâtre des lits et d’autres objets en matériaux périssables qui ont laissé leur empreinte dans la cinérite, qui est la roche faite de cendres volcaniques qui les a recouverts après l’éruption.

L’excavation fait partie d’un programme lancé en 2017 pour tenter de lutter contre les activités illégales dans la région.

Les crimes impliquaient le creusement de tunnels pour atteindre des artefacts pouvant être vendus sur des marchés illicites.

La Villa de Civita Giulianain en particulier a été la cible de pillages systématiques pendant de nombreuses années.

Il y avait des preuves qu’une partie du « patrimoine archéologique » dans la pièce avait également été volée par des voleurs.

Le parc archéologique a également déclaré que les pilleurs de tombes auraient causé environ 1,7 million de livres sterling.