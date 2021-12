Des archéologues stupéfaits par la découverte du « cousin » de l’objet Sutton Hoo au Kazakhstan : « Innovant » | Sciences | Des nouvelles

La lyre était utilisée par les musiciens comme au début de l’Europe du Nord médiévale, l’un des instruments à cordes étant même inclus dans la célèbre sépulture du navire Sutton Hoo du 7ème siècle. Mais maintenant, la recherche a identifié une autre de ces lyres – à plus de 4 000 km au Kazakhstan.

Cette découverte est intervenue après une réanalyse des fouilles de l’ère soviétique entre les années 1930 et le milieu des années 1990.

En 1973, ces fouilles ont mis au jour des objets en bois d’une colonie médiévale du territoire de Dzhetyasar, au sud-ouest du Kazahkstan.

Alors que les chercheurs soviétiques n’ont pas pu identifier ces objets, des travaux récents ont montré qu’il s’agissait d’instruments de musique.

Et maintenant, des recherches publiées dans la revue Antiquity ont dévoilé de plus amples informations, montrant qu’au moins une semble correspondre au type de lyre vu à Sutton Hoo.

Le Dr Gjermund Kolltveit, chercheur indépendant norvégien et auteur de la nouvelle recherche, a déclaré : « L’artefact a été identifié comme un instrument de musique et daté du IVe siècle après JC par l’archéologue kazakh Dr Azilkhan Tazhekeev.

« J’ai été stupéfait par la ressemblance de l’instrument avec des lyres d’Europe occidentale, connues à la même époque. »

Le type de lyre est long et peu profond avec une caisse de résonance monobloc qui a des côtés parallèles et un fond incurvé.

Celles-ci sont différentes des lyres trouvées dans la Méditerranée classique.

Lorsque la lyre de Sutton Hoo a été déterrée dans les années 1930, elle a d’abord été identifiée comme une petite harpe au lieu d’une lyre.

Mais depuis lors, de plus en plus de lyres comme celle-ci ont été découvertes, comme celle retrouvée presque intacte à Trossingen, en Allemagne.

Cette découverte a confirmé qu’il existait un style de lyre unique dans la région.

D’autres découvertes suggèrent que ce type de lyre est peut-être antérieur aux Romains, bien que la plupart des exemples datent du début de la période médiévale, comme l’instrument de Sutton Hoo.

Le Dr Kolltveit a déclaré: « Jusqu’à présent, les lyres de ce type – connues pour l’enterrement du navire de Sutton Hoo et la tombe du guerrier à Trossingen, dans le sud de l’Allemagne – ne sont pas du tout connues en dehors de l’Europe occidentale.

« En tant que tel, l’identification d’un instrument étonnamment similaire à 4000 km

loin est une nouvelle révolutionnaire.

Il y a longtemps eu un débat pour savoir s’il s’agissait d’un développement unique en Europe du Nord ou s’il faisait partie d’une tradition musicale plus large.

Le fait qu’elle ait été trouvée à Dzhetyasar un site important sur la route de la soie, la route commerciale reliant l’est et l’ouest, cela pourrait signifier que la lyre a voyagé le long de cette route et aurait pu atteindre Byzance, le Levant, ou même plus à l’est que le Kazahkstan.

Le Dr Kolltveit a déclaré : « J’espère que nous pourrons coopérer avec les archéologues kazakhs et réunir une équipe pour une étude approfondie de cet instrument unique, que nous ne comprenons toujours pas pleinement d’un point de vue technologique.