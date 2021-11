Des archéologues stupéfaits par la « merveille d’ingénierie » découverte dans la civilisation perdue de Pétra | Sciences | Nouvelles

Petra : un archéologue examine un ancien système de stockage d’eau

Petra a été scrutée par les archéologues au fil des décennies. Autrefois un centre animé de la politique, de la culture et de l’économie, la ville était l’un des anciens points de passage, sinon les plus importants de la région. La région a été habitée dès 7000 av.

Mais ce n’est que lorsqu’un peuple connu sous le nom de Nabatéens a habité Petra dès le 4ème siècle avant JC que la ville a atteint son plein potentiel.

Ils en feraient la capitale de leur royaume et feraient face à une grande adversité de la part des puissances environnantes de l’époque : un siège infructueux par l’empire grec en 312 av. finalement succomber aux Romains en 106 après JC.

L’Empire romain s’y est installé pendant des centaines d’années, mais au quatrième siècle après JC, un tremblement de terre massif a frappé, déchirant la ville et forçant son importance à décliner.

Alors que les Byzantins tentaient de revigorer la ville en construisant plusieurs églises chrétiennes, Pétra continua de décliner et devint bientôt un simple refuge pour les bergers nomades de passage.

Actualités archéologiques : l’ancienne ville de Petra détient une « merveille d’ingénierie » dans son système d’eau (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Petra : La ville est située dans l’une des régions les plus inhospitalières et inaccessibles du monde (Image : GETTY)

Une histoire tragique, Petra abritait autrefois certains des esprits et des sociétés les plus avancés au monde, avec un aspect clé de leurs travaux exploré lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « Secrets: Riddle of Petra ».

Le système d’approvisionnement en eau et de drainage de la ville était à la hauteur de l’époque moderne, le narrateur du documentaire notant : « Il semble que Petra a prospéré grâce aux compétences nabatéennes dans la gestion de la rare ressource en eau.

« Le système de stockage et d’irrigation nabatéen était une incroyable merveille d’ingénierie, un réseau complexe de citernes, de barrages et de canaux exploitant l’eau des sources du désert et ses quatre pouces de précipitations annuelles pour maintenir un approvisionnement en eau toute l’année. »

Petra est située dans l’une des régions les plus difficiles et les plus inhospitalières pour une ville.

Sculpté dans un canyon étroit appelé Al Siq, un paysage désertique enveloppe les bâtiments avec des températures atteignant souvent 42 °C (107 °F) ou plus, sans source d’eau à proximité.

Génie antique : les différentes citernes et barrages dispersés dans Petra (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Mais, à son apogée, Petra aurait abrité 30 000 personnes avec des ressources en eau indigènes suffisantes pour environ deux à trois mille personnes.

Le Dr Christopher Tuttle, du Conseil des centres de recherche américains d’outre-mer, a déclaré: « C’est un témoignage de la résilience des Nabatéens et de leur ingéniosité qu’ils aient pu modifier le paysage pour répondre à leurs besoins. »

Le Dr Thomas Paradise, géoscientifique de l’Université de l’Arkansas, a ajouté : « Au 21e siècle, nous aurions beaucoup de mal à créer une ville durable et à très bien vivre.

Le système complexe laissé par les Nabatéens commence au sommet des collines, où des dizaines de réservoirs disséminés dans le paysage de la ville captent et stockent chaque goutte de pluie hivernale.

Le Dr Paradise a expliqué : « [At] l’endroit le plus élevé de la vallée, nous avons une citerne qui a pu recueillir l’eau de toute la zone du sommet.

« Il a si bien réussi à retenir l’eau que nous pouvons voir à quel point l’eau collectée était haute et riche. »

Réservoir : Les supports d’arrosage sont dispersés au-dessus de la ville (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Canaux d’eau : l’un des nombreux canaux qui fournissaient aux Nabatéens 12 millions de gallons par jour (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

L’eau s’écoulait ensuite dans la ville à travers un immense entrecroisement de canaux.

Des tuyaux en terre cuite se trouvent tout autour qui auraient transporté l’eau à travers Petra, le Dr Paradise notant : « Ils auraient été recouverts, tubés et connectés jusqu’en bas.

« Ceci ressemble beaucoup aux mêmes tuyaux en terre cuite que nous utilisons à travers la planète deux mille ans plus tard.

« Et nous avons plus de cent miles de ces canaux à travers Petra où l’eau aurait été introduite très lentement dans la ville, stockée à nouveau dans une série de citernes.

Pipes en terre cuite : le Dr Thomas Paradise a déclaré que les pipes ressemblent à celles utilisées aujourd’hui (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

« Ils ne sont pas très inclinés, c’est un angle très doux : s’il était trop raide, l’eau se précipiterait trop rapidement et remonterait, et s’il est trop plat, l’acheminement de l’eau dans les différentes citernes serait trop lent. «

Des recherches archéologiques ont révélé que le système fournissait à Petra 12 millions de gallons d’eau par jour.

Cela aurait répondu à tous les besoins domestiques et agricoles de la ville.

Histoire ancienne : Vestiges des tuyaux qui auraient transporté l’eau (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Il y avait même assez d’eau pour une piscine publique de 140 pieds dans les jardins royaux, ce que le narrateur a décrit comme un « luxe sans précédent au milieu d’un désert ».

Le Dr Paradise a déclaré: « Nous examinons un exploit d’ingénierie vieux de 2 000 ans qui est tout simplement brillant. »