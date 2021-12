Des archéologues stupéfaits par l’adoration d’un dieu féminin à Pétra « bien avant l’islam » | Sciences | Des nouvelles

Petra : des archéologues stupéfaits par l’adoration d’un dieu féminin

Petra était autrefois l’un des centres politiques, culturels et économiques les plus importants du Moyen-Orient. Initialement établi comme comptoir commercial par les Nabatéens, il est situé dans ce qui est aujourd’hui le sud-est de la Jordanie et certaines parties du sud d’Israël. Ces gens, originaires de la région, ont accumulé de grandes richesses et ont fait de leur ville une ville à envier.

Cela a inévitablement attiré l’attention des empires voisins, y compris les Grecs et les Romains.

Alors que les Grecs échouèrent dans leurs tentatives d’envahir Petra, les Romains furent plus chanceux et envahirent avec succès en 106 après JC.

Ils gouverneraient Petra pendant seulement 250 ans avant qu’un tremblement de terre ne frappe et détruise la majeure partie de la ville.

A partir de ce moment, Petra déclina nettement et n’atteignit jamais son ancienne splendeur.

Archéologie : les chercheurs ont été stupéfaits de découvrir la myriade de divinités féminines vénérées à Petra (Image : GETTY/Youtube/Smithsonian Channel)

Histoire ancienne : les Nabatéens ont établi Petra comme comptoir commercial et l’ont transformée (Image : GETTY)

Il a été redécouvert par le voyageur suisse Johann Ludwig Burckhardt au début du XIXe siècle, le géographe découvrant de nombreuses reliques anciennes de Petra.

Les archéologues et les universitaires ont depuis afflué dans la métropole du désert, découvrant une myriade de secrets à travers leur travail.

L’une était la découverte du culte religieux des Nabatéens, gravé dans une série de pierres anciennes, qui a été explorée par le documentaire de Smithsonian Channel, «Sites sacrés : Petra».

Les Nabatéens adoraient trois divinités féminines : Allat ((déesse), Al-‘Uzza (la Puissante) et Manat (la déesse du destin), et les vénéraient dans leurs grands sanctuaires et temples.

Le Dr Glen Corbett, du Centre américain de recherche orientale en Jordanie, a déclaré: « Les Nabatéens eux-mêmes qui vivaient à Petra semblent avoir adoré en particulier la déesse Al-‘Uzza, qui est simplement appelée » la plus puissante « . »

Petra : Une grande partie de l’architecture restante de la ville est sculptée dans la paroi rocheuse environnante (Image : GETTY)

Le narrateur a noté qu’Al-‘Uzza était vénéré « bien avant la montée de l’islam dans toute la péninsule arabique », un fait étonnant compte tenu de la vaste superficie de la région.

L’image d’Al-‘Uzza a été retrouvée dans tout Pétra, sculptée sur de petits blocs de pierre, que les Nabatéens utilisaient pendant des siècles pour représenter leurs divinités.

Sur certains de ces blocs, ils ont sculpté des éléments de base comme les yeux et le nez, connus aujourd’hui sous le nom d’« idoles des yeux ».

Le Dr Corbett a expliqué : « D’après les inscriptions que nous avons autour de Petra et d’autres sites nabatéens, ce type de figurine est généralement associé à Al-‘Uzza.

Elle était directement liée au besoin d’eau toujours présent de Petra.

Idoles oculaires : les Nabatéens ont sculpté le visage de leurs divinités dans la roche (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Al-‘Uzza : La plus célèbre des trois divinités féminines, son visage sculpté dans la pierre (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

L’importance des trois femmes a conduit les chercheurs à se demander quel genre de statut les femmes avaient par rapport aux hommes.

Au centre de Pétra se dresse le Temple des Lions ailés, du nom des lions ailés sculptés dont on ornait les colonnes.

Une idole de l’œil éblouissant a été découverte à l’intérieur, une image « frappante » sculptée de manière unique d’une déesse.

Parce qu’il a été trouvé parmi les décombres du temple, les archéologues pensent que la grande structure était dédiée à la déesse.

Temple antique : Le temple dédié vu d’en haut (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Histoire : Vue d’artiste des anciennes portes de Pétra (Image : GETTY)

Les prêtresses auraient joué un rôle important dans les rituels.

Comme le narrateur l’a noté : « Le grand statut d’Al-‘Uzza suggère que les femmes nabatéennes étaient également importantes dans cette société.

« Certainement, elles avaient des droits et des libertés bien plus grands que les femmes d’Europe ou du monde romain. »

Les Nabatéens n’ont pas laissé beaucoup de documents écrits derrière eux, mais les archives qui ont survécu fournissent des preuves étonnantes du pouvoir et du statut des femmes.

Et, le narrateur a dit qu’ils faisaient allusion à quelque chose « d’étonnant »: « Pendant un temps, les femmes contrôlaient ici. »