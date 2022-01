Des archéologues stupéfaits par l’ancien monument du Myanmar qui « défie la gravité » | Sciences | Des nouvelles

Birmanie : des bouddhistes visitent un monument précaire au sommet d’une montagne

La pagode Kyaiktiyo, également connue sous le nom de rocher d’or, est un lieu de pèlerinage bouddhiste bien connu dans l’État de Mon, au Myanmar. Il se trouve au sommet de la colline Kyaiktiyo (également connue sous le nom de collines Kelasa ou montagnes orientales de Yoma) et se trouve sur la crête Paung-laung des montagnes orientales de Yoma. Enveloppé de nuages, ses origines et son histoire offrent aux visiteurs et aux pèlerins un goût alléchant de mystère et de mythologie.

Le rocher lui-même mesure 25 pieds, en équilibre précaire au bord d’un abîme.

À l’œil humain, cela semble déconcertant, presque impossible, mais pour les dévoués, c’est une preuve du divin.

Ses adorateurs croient que la roche reste en équilibre grâce aux pouvoirs miraculeux de Bouddha.

Entre le rocher et la colline sur laquelle il se trouve, on pense en fait qu’une mèche de cheveux du Bouddha est placée, l’aidant à garder son équilibre.

Peu de Birmans remettent en question l’ingénierie derrière la construction et se consacrent plutôt à la mythologie de celle-ci.

Plus un site est entouré de mythes et de miracles, plus il est important d’y prier.

Son histoire et son histoire ont été explorées lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « Wonders of Burma : Shrines of Gold », dans lequel le narrateur a noté sa nature « défiant la gravité ».

Ils ont dit : « C’est une merveille naturelle rendue sacrée par les histoires. »

La légende commence avec un royaume il y a mille ans au fond d’une région appelée « Upper Mon ».

Un jour, le roi rencontra un ermite bouddhiste qui tenait une mèche de cheveux à l’intérieur de son chapeau dit être celui du Bouddha, et l’offrit au roi.

En retour, l’ermite a insisté pour que les cheveux soient enchâssés dans une pagode construite sur un rocher de la forme de sa tête.

Le roi avait hérité des pouvoirs surnaturels de son père Zawgyi, un alchimiste compétent, et de sa mère, une princesse dragon-serpent naga.

Il a demandé l’aide de Sakra, le Thagyamin, qui a trouvé le rocher parfait au fond de l’océan.

Le tirant du fond marin, il a utilisé un bateau pour transporter le rocher et l’a finalement soulevé au sommet de la montagne.

Après avoir équilibré le rocher sur la montagne, le roi a construit une pagode au sommet et a enchâssé les cheveux du bouddhiste à l’intérieur.

Le bateau qui servait à transporter le rocher a également été transformé en pierre, également vénérée par les pèlerins à un endroit situé à environ 300 mètres du Rocher d’Or.

Elle est connue sous le nom de pagode Kyaukthanban ou stupa – son sens littéral se traduit par « le bateau de pierre ».

Une autre version de l’histoire indique que la roche a été placée sur les cheveux et que les cheveux aident à empêcher la roche de glisser le long de la montagne.

Et, un autre déclare que les fiertés bouddhistes ont impressionné le roi par son ascèse et ont ainsi utilisé ses propres pouvoirs pour porter lui-même le rocher à sa place actuelle.

Le sanctuaire qui a suivi et l’histoire qui se cache derrière ont fait du mont Kyaiktiyo et du rocher d’or l’un des endroits les plus célèbres et les plus populaires de tout le pays.

Alors que le Rocher d’Or est devenu une attraction touristique, entre novembre et mars, une atmosphère de dévotion est observée.

C’est ici que les pèlerins viennent de tout le Myanmar et chantent, allument des bougies, méditent et apportent des offrandes au Bouddha.