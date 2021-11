Des archéologues stupéfaits par l’ancienne implantation humaine en Écosse : « Réécrire l’histoire » | Sciences | Nouvelles

Les Orcades sont le cœur du nord néolithique. Un archipel mystérieux composé de plus de 70 îles, il se trouve à près de 880 milles de Land’s End, au sud-ouest de l’Angleterre, le point le plus au sud-ouest de la Grande-Bretagne. Il est devenu un aimant pour les archéologues, les historiens et autres chercheurs depuis des années, et pour cause.

Il y a six mille ans, d’anciens humains – des peuples de l’âge néolithique, le « nouvel âge de pierre » – se sont installés dans les Orcades.

Ils sont devenus les premiers agriculteurs de Grande-Bretagne, travaillant la terre et érigeant des maisons permanentes pour eux-mêmes, dont beaucoup existent encore aujourd’hui.

Les vestiges de leur culture vibrante ont été explorés lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « Aerial Britain : Scotland ».

Ici, le narrateur du documentaire a noté: « Voici des îles qui détiennent de nombreux secrets, des secrets qui sont lentement découverts et réécrivent des livres d’histoire. »

Skara Brae, l’une des agglomérations, a particulièrement attiré l’attention des chercheurs.

Situé sur la côte ouest du continent, c’est le site antique le plus visité des Orcades et considéré par beaucoup comme l’un des monuments préhistoriques les plus remarquables d’Europe.

Des myriades de reliques sont apparues à Skara Brae, le narrateur du documentaire notant : « C’est une colonie vieille de 5 000 ans qui a été appelée la Pompéi écossaise. »

Il n’a été découvert qu’en 1850 après qu’une tempête ait dépouillé la terre du site et révélé les structures en pierre.

Depuis, il offre une fenêtre sans précédent sur la vie de ceux qui y ont vécu.

Chaque maison partage la même conception de base : une seule grande pièce équipée d’armoires en pierre, de commodes et de lits, le tout disposé autour d’un foyer carré.

Des fouilles sont en cours sur de nombreux sites des Orcades.

Fin octobre, des archéologues ont trouvé ce qu’ils croient être des empreintes digitales sur des fragments d’argile, laissés par un jeune apprenti il ​​y a 5 000 ans.

Les experts ont ensuite attribué les empreintes à un garçon de 13 ans.

Des traces de doigts laissées par un jeune homme, peut-être le même garçon, et deux hommes adultes ont déjà été découvertes sur des fragments de poterie à Orkney’s Ness of Brodgar.

Les archéologues suggèrent que les empreintes ont été laissées alors que des potiers expérimentés montraient aux nouveaux arrivants comment façonner un morceau d’argile.

L’Institut d’archéologie de l’Université des Highlands et des îles – qui dirige les fouilles – a déclaré que les dernières gravures avaient été trouvées par les spécialistes de la céramique Roy Towers et Jan Blatchford.

Les deux examinaient une collection de tessons – des fragments – au cœur du site du patrimoine mondial néolithique des Orcades.

L’institut a expliqué qu’il était capable de déterminer le sexe et l’âge d’une personne à partir de son empreinte digitale via de nombreux indicateurs : par exemple, la distance entre les crêtes augmentait à mesure qu’un individu grandissait, et les crêtes masculines étaient généralement plus larges et donc plus faciles à repérer.