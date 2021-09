Des archéologues stupéfaits par le contenu de la tombe d’une guerrière viking : « C’est autre chose | Sciences | Nouvelles

Les Vikings sont connus pour avoir été parmi les guerriers les plus meurtriers de l’histoire. Leur marque sur l’Europe était d’environ 700 à 1100 après JC. Au cours de cette période, de nombreux Vikings ont quitté leurs terres natales en Scandinavie et ont voyagé en chaloupe vers les pays voisins, comme la Grande-Bretagne et l’Irlande, conquérant lentement une grande partie des terres et pillant les biens.

Beaucoup, cependant, sont restés chez eux, gouvernant et protégeant leurs terres ancestrales.

Birka, en Suède, était une riche ville commerçante à cette époque – et était constamment menacée.

Signe était une guerrière viking qui aurait vécu et protégé la ville.

Cependant, selon le documentaire de la Smithsonian Channel, “Epic Warrior Women”, sa chance s’est épuisée après qu’un siège a conduit à sa mort.

De son vivant, Signe serait devenue un pilier de la société Birka.

Contrairement à son père, elle a été enterrée avec tous les honneurs d’un chef viking, ce qui a étonné les archéologues lorsqu’ils ont découvert plus tard que ses restes, trouvés en 1889, étaient ceux d’une femme.

Les chercheurs pensent qu’elle avait environ 30 ans lorsqu’elle est décédée.

Elle était également relativement grande pour l’époque – environ cinq pieds et cinq pouces.

JUST IN: La percée de Pfizer avec la pilule miracle Covid fait un pas de plus

Le Dr Charlotte Hedenstierna-Jonson de Stockholm et de l’Université d’Uppsala, a noté que l’ensemble de jeu complet dans la tombe de Signe était une trouvaille particulièrement rare.

Elle a déclaré: “Avoir un ensemble complet, y compris les dés, c’est autre chose.

“Si vous êtes un guerrier professionnel, votre identité est extrêmement importante.

“Il y avait un rituel où vous jetiez une lance au-dessus ou dans la tombe signalant ce lien avec Odin, le dieu guerrier.”

Beaucoup de ces pièces et planches ont été trouvées à la fin du XIXe siècle par l’archéologue Hjalmar Stolpe, qui a déterré des centaines de tombes à Birka.

La 581e tombe qu’il a creusée appartenait à la femme Birka — Signe — officiellement appelée BJ-581.

Cependant, ce n’est qu’en 2017 que l’analyse a confirmé que les restes étaient ceux d’une femme.

Le Dr Hedenstierna-Jonson a ajouté : “[Her] tombe se distingue parce qu’il est si abondamment meublé.

“Mais tout est lié au fait de faire partie d’une société martiale, pas d’équipement ménager – ce ne sont que des armes.”

Les femmes guerrières vikings n’ont été considérées que comme un mythe ou une légende pendant des décennies.

Pourtant, Signe et plusieurs autres exemples ont fourni des preuves solides que les femmes occupaient des rôles de guerriers de haut rang dans la société viking.