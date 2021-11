Le château de Maiden est l’un des forts de colline de l’âge du fer les plus grands et les plus complexes d’Europe, de la taille d’environ 50 terrains de football. Il abrite de multiples remparts géants construits pour la plupart au premier siècle avant JC qui étaient autrefois protégés par des centaines d’habitants. Lors de sa construction, les remparts de craie blanche étincelante dominaient le paysage environnant.

Des fouilles ont eu lieu sur le site pendant des années et ont permis de découvrir un certain nombre d’informations vitales sur l’histoire de la Grande-Bretagne.

Parmi eux, une enceinte néolithique d’environ 3500 avant JC et un temple romain construit au IVe siècle après JC.

Les archéologues ont également trouvé des preuves d’un cimetière de la fin de l’âge du fer où beaucoup de personnes enterrées avaient subi d’horribles blessures.

L’un des corps trouvés parmi ces sépultures qui a suscité l’intérêt des cercles de recherche a été exploré lors du documentaire de 2020 de la Smithsonian Channel, «Mystic Britain».

Le professeur Neil Sharples, archéologue à l’Université de Cardiff, a passé des décennies à enquêter sur le monde des forts des collines de l’âge du fer.

Il y a plus de 80 ans, un corps a été déterré du fort, et comme le présentateur du documentaire, Clive Anderson, l’a noté : « Il y avait quelque chose de très inhabituel dans l’enterrement.

Debout au-dessus d’une des tranchées creusées dans les années 30, le professeur Sharples a déclaré : « Au fond de cette fosse, il y a l’enterrement d’un jeune homme, probablement âgé de 20 à 30 ans, et il est en quelque sorte assis au fond de cette fosse. »

La plupart des sépultures de l’âge du fer enregistrées ont été déposées en position fœtale ou accroupie, et non en position assise droite.

Le professeur Sharples a poursuivi: « Il s’agit clairement d’une sorte de sacrifice délibéré pour marquer la construction de ce nouvel événement – ​​cette extension du fort de la colline. »

Il n’y a aucune preuve sur le squelette de la façon dont l’homme aurait pu mourir.

En 2019, d’autres corps ont été retrouvés dans un autre fort de l’âge du fer à environ 80 km au nord-est du château de Maiden.

La fosse du fort de l’âge du fer de Danebury près de Winchester a été découverte pour la première fois dans les années 70.

Les fouilles sont en cours, mais les corps retrouvés en 2019 ont également été explorés lors de «Mystic Britain».

Le professeur Sir Barry Cunliffe, archéologue à l’Université d’Oxford, a déclaré : « Nous avons trouvé une fosse en forme de bain qui était plutôt inhabituelle.

« En plein centre se trouvait ce bassin humain tout seul au fond de la fosse. »

D’autres ossements appartenant au corps, tels que les fémurs de la victime, ont été retrouvés éparpillés dans la tombe.

Le professeur Cunliffe a expliqué: « Ils ont coupé les jambes au sommet des fémurs, puis ont entaillé le milieu du corps, à travers la partie molle.

« Ils ont retiré la région du bassin du corps et l’ont placé au fond de la fosse. »

Des marques sur les os suggèrent que le corps a été découpé en morceaux.

On ne sait pas si la victime a été piratée avant ou après avoir été tuée.

Le fort de Danebury a été utilisé pendant près de cinq siècles et couvre 12 acres.

On pense qu’il a été construit il y a environ 2 600 ans.