Les origines de la célébration annuelle peuvent être attribuées à un conflit historique entre l’empire séleucide grec au pouvoir et les Maccabées juifs au IIe siècle av. Vers 168 av. J.-C., le roi Antiochus IV Épiphane a fait face à la colère d’une rébellion juive lorsqu’il a interdit les pratiques juives et défiguré le Saint Temple de Jérusalem en le dédiant au culte de Zeus. Les archéologues de l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA) ont maintenant affirmé avoir trouvé des preuves de cette rébellion après avoir découvert les ruines d’une ancienne fortification dans les contreforts de Judée.

L’incroyable découverte a été faite dans la forêt de Lachish, où des fouilles ont révélé des armes, des poutres en bois carbonisées et des dizaines de pièces de monnaie – le site d’une ancienne forteresse hellénistique.

Dans un article publié sur Facebook mardi, l’IAA a déclaré que le site exposé fournit « des preuves tangibles d’une bataille entre les Hasmonéens et les Séleucides il y a 2 100 ans ».

Les Hasmonéens ont combattu la rébellion sous la direction du héros juif Judah Maccabee et ont finalement accédé au pouvoir en tant que dynastie hasmonéenne en 140 av.

Selon les fouilleurs Saar Ganor, Vladik Lifshits et Ahinoam Montagu, la forteresse grecque aurait été détruite et incendiée par les Hasmonéens, l’une des dynasties régnantes de Judée.

Les archéologues de l’IAA ont déclaré : « Les fouilles fournissent des preuves tangibles de l’histoire de Hanoukka.

« Il semble que nous ayons découvert une forteresse, faisant partie d’une ligne fortifiée érigée par les commandants de l’armée hellénistique, construite pour protéger la grande ville hellénistique de Maresha de l’offensive hasmonéenne.

« Cependant, les découvertes sur le site montrent que les défenses séleucides ont échoué et que le bâtiment a été gravement brûlé par les forces hasmonéennes. »

Les ruines déterrées indiquent une forteresse mesurant seulement 49 sur 49 pieds (15 sur 15 m).

Les murs ont été construits à partir de rochers de 10 pieds de large (3 m) qui étaient inclinés pour les empêcher d’être escaladés.

Les archéologues ont déclaré: « Sur la base des découvertes et des pièces de monnaie, la destruction du bâtiment peut être attribuée à l’Idumée dirigée par le chef hasmonéen John Hyrcanus vers 112 avant notre ère. »

Une fois les fouilles terminées, la forteresse fera l’objet d’une vaste conservation et sera ouverte au public dans le cadre du projet Kings of Judah Road du Fonds national juif.

La rébellion contre l’empire séleucide a commencé en 168 ou 167 avant JC et a duré jusqu’en 160 avant JC lorsque le règne des Séleucides sur la Judée a pris fin.

Les événements de cette révolte sont décrits dans les livres bibliques des Maccabées et les écrits de l’historien juif romain Josèphe.

Josèphe a écrit dans Les guerres des Juifs : « Or Antiochus n’était satisfait ni de sa prise inattendue de la ville (Jérusalem), ni de son pillage, ni du grand massacre qu’il y avait fait ; mais étant vaincu par ses passions violentes, et se souvenant de ce qu’il avait souffert pendant le siège, il força les Juifs à dissoudre les lois de leur pays, et à garder leurs enfants incirconcis, et à sacrifier la chair de porc sur l’autel; contre laquelle ils se sont tous opposés, et le plus approuvé d’entre eux ont été mis à mort. »

La rébellion était dirigée par une petite armée de Juifs, connue sous le nom de Maccabées, qui a reconsacrée le Temple de Jérusalem et a été témoin d’un miracle dans le processus.

Selon les écritures hébraïques, les Maccabées n’avaient qu’assez d’huile pour maintenir la menorah du temple allumée pendant une journée, mais la lumière a continué à brûler jusqu’à ce que plus d’huile soit trouvée.

Les Juifs du monde entier commémorent cette histoire en allumant une bougie sur la menora à huit branches chaque jour de la fête de Hannukah.