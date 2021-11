Des archéologues stupéfaits par un «matériau de construction inhabituel» trouvé à Babylone | Sciences | Nouvelles

Tour de Babel : les archéologues trouvent de la brique pour prouver l’existence

La Bible contient plusieurs histoires mystérieuses, aucune plus que la Tour de Babel. Son existence a échappé aux chercheurs pendant des années : alors que beaucoup affirment qu’elle n’est que métaphorique, d’autres prétendent que la tour était une véritable structure de service. Selon la Bible, dans Genèse 11:1-9, la tour a été construite dans le pays de Shinar – Babylonie – quelque temps après le grand déluge.

L’intérêt accru et la recherche ont offert une poignée d’indices et de preuves essentiels de l’existence de la tour, y compris des « matériaux de construction inhabituels » découverts sur une brique qui aurait autrefois fait partie de la tour.

La brique a été commandée par le roi Nabuchodonosor II – l’homme qui, selon les chercheurs, a ordonné la construction de la tour.

Dans une tentative pour la suprématie mondiale en 586 avant JC, il a pris d’assaut Jérusalem, une ville à 500 miles à l’ouest, capturant ses citoyens les plus qualifiés et les plus instruits.

Leur situation difficile – et comment leur présence à Babylone peut faire allusion à l’existence de la tour – a été rappelée lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « Secrets Unlocked : Tower of Babel ».

Archéologie : Des traces de bitume et de mortier ont été trouvées sur une brique de l’ancienne Babylone (Image : GETTY/Youtube/Smithsonian Channel)

Tour de Babel : l’existence de la tour a échappé aux chercheurs pendant des années (Image : GETTY)

On pense que, lorsque ces personnes ont été amenées à Babylone ‒ située dans l’Irak moderne elles ont été transformées en esclaves : forcées de travailler et maintenues en captivité.

Certains experts pensent que ces Juifs captifs ont été témoins de la construction de la tour et ont d’abord été fascinés, mais ont rapidement considéré la structure comme un symbole de leur oppression.

Le Dr Irving Finkel du British Museum a déclaré : « Quand vous regardez les premiers chapitres de la Bible, il est clair que certains d’entre eux sont tirés des propres archives des Judéens, et d’autres incorporent des récits qu’ils ont dû rencontrer pour la première fois à Babylone, qui étaient si puissants et frappants que les auteurs, les philosophes qui ont travaillé sur les textes hébreux, les ont incorporés pour raconter leur propre histoire. »

Le narrateur du documentaire a noté : « Il y a un indice convaincant dans l’histoire qui soutient une théorie selon laquelle des esclaves juifs ont été témoins de la construction de la tour pendant leur captivité. »

Présentant une brique babylonienne originale, trouvée dans l’Irak d’aujourd’hui, ils ont poursuivi : « Elle porte des traces d’un matériau de construction inhabituel de l’époque : du bitume, un ancien goudron et du mortier qui est spécifiquement mentionné dans le récit biblique.

Mésopotamie : Babylone était le point d’ancrage de la civilisation mésopotamienne (Image : GETTY)

Les chercheurs savent que Nabuchodonosor a commandé la brique parce qu’il y a une inscription estampée de son nom sur le devant.

Le bord de la brique est recouvert d’un noir trouble : c’est du bitume.

Le Dr Finkel a déclaré : « Dans le livre de la Genèse, il est dit littéralement qu’ils utilisent de la brique pour la pierre et du bitume pour le mortier ; c’est expressément dit là.

« Ce que nous avons ici, c’est une brique et son bitume qui s’intègrent exactement dans ce contexte particulier.

« Il ne fait aucun doute que le stimulus de l’histoire et du récit a dû prendre forme pendant l’exil babylonien. »

Les preuves pourraient aider à prouver l’existence de la Tour de Babel, son histoire écrite par une « population désespérée en exil retenue captive par un roi impitoyable ».

Brique ancienne : la brique a été commandée par le roi Nabuchodonosor II (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Bitume : le Dr Irving Finkel montre le bitume le long du bord de la brique (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

S’appuyant sur les recherches et les conclusions du Dr Finkel, le narrateur a déclaré : « La destruction de la tour était leur [the captives] façon de réécrire l’histoire – c’est une fiction enracinée dans la vérité. »

Mis à part la tour, l’emplacement exact de Babylone a également été un point de discorde.

Beaucoup prétendent que la ville antique était à l’intérieur des frontières de l’Irak moderne.

Mais, d’autres disent que c’était ailleurs au Moyen-Orient.

Découvertes archéologiques : certaines des découvertes les plus révolutionnaires jamais enregistrées (Image : Express Newspapers)

Écrivant pour ‘Answers in Genesis’, Anne Habermehl a soutenu que l’analyse historique, géographique et géologique « montre que Shinar ne peut pas avoir été dans le sud, mais était plutôt un territoire dans ce qui est aujourd’hui le nord-est de la Syrie ».

Elle a ajouté : « La tour de Babel a très probablement été construite dans le triangle de la rivière Khabur au nord de la Syrie, quelque part à l’intérieur d’un triangle marqué en ses points par Tell Brak, et n’aurait pu être située nulle part dans le sud de la Mésopotamie, comme on le croit traditionnellement.

« Il est possible que nous trouvions encore le site réel de la tour de Babel, mais cela nécessitera des recherches supplémentaires ainsi que des fouilles archéologiques sur place. »

Quoi qu’il en soit, l’écrasante majorité des recherches et de la littérature historique suggèrent que Babylone était située à environ 60 miles au sud de Bagdad.

Babylone : il est largement admis que la ville antique était située dans l’Irak actuel (Image : Google Maps)

La ville a servi pendant près de deux millénaires comme centre de la civilisation mésopotamienne.

Babylone abritait également un autre exploit d’ingénierie qui serait l’une des sept merveilles du monde antique : les jardins suspendus de Babylone.

Ils ont acquis un statut légendaire, décrits comme ressemblant à une grande montagne verte avec une série ascendante de jardins à plusieurs niveaux contenant une grande variété d’arbres, d’arbustes et de vignes.

Selon une légende, les jardins suspendus ont également été construits par le roi Nabuchodonosor à côté d’un palais connu sous le nom de la merveille de l’humanité.

Comme pour la Tour de Babel, on ne sait pas encore si les Jardins suspendus ont réellement existé ou où ils se trouvaient.