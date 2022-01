La Grèce antique a, au fil des ans, mis au point une multitude d’artefacts et de reliques, offrant aux chercheurs un bref aperçu d’un monde à jamais disparu. Ceux qui ont autrefois élu domicile dans la Grèce antique, ont à leur tour fait certaines des plus grandes découvertes révolutionnaires de l’histoire – que les planètes orbitent autour du Soleil, la taille de la Lune, la circonférence de la Terre, le premier calculateur astronomique. Mais c’est cette dernière qui a le plus perplexe les chercheurs et les archéologues.

Connu sous le nom de mécanisme d’Anticythère, il s’agit d’un orrery à commande manuelle de la Grèce antique datant de 2 000 ans – un modèle mécanique du système solaire – et a été décrit comme le plus ancien exemple d’ordinateur analogique.

Les Grecs de l’Antiquité l’utilisaient pour prédire les positions astronomiques et les éclipses des décennies à l’avance, l’utilisant également pour suivre le cycle des anciens Jeux Olympiques.

Une découverte sans précédent, elle faisait partie des épaves récupérées d’un naufrage au large des côtes de l’île grecque d’Anticythère en 1901, identifiée comme contenant un engrenage l’année suivante par l’archéologue Valerios Stais.

Sa signification a été explorée lors de la bobine de la BBC, « L’ancien ordinateur qui ne devrait tout simplement pas exister », où le professeur Tony Freeth de l’University College London (UCL), qui a mené des recherches approfondies sur le mécanisme, a divulgué ses secrets et ses subtilités.

Parmi le trésor se trouvaient des statues de marbre, des vases élégants, des bijoux scintillants et des pièces de monnaie anciennes, et ce qui semblait être un morceau de métal corrodé dont « personne ne savait trop quoi faire ».

Le professeur Freeth a déclaré: « Il était maintenant reconnu comme quelque chose d’intéressant lorsqu’il a été découvert, c’était juste un morceau corrodé de la taille d’un grand dictionnaire. »

Mais après que M. Stais ait découvert qu’il contenait des roues dentées à l’intérieur, tout le monde s’est enthousiasmé pour ce à quoi il aurait pu servir autrefois.

Le professeur Freeth a expliqué: « Ce fut le premier choc parce que tout ce qui provient de la Grèce antique ne devrait tout simplement pas avoir de roues dentées.

« C’étaient des engrenages de précision avec des dents d’environ un millimètre de long.

« Et, c’était juste complètement choquant.

On découvrit bientôt que le mécanisme d’Anticythère était une machine à calculer dédiée, utilisant ses roues dentées en bronze pour calculer les cycles du cosmos.

Mais, la question de savoir pourquoi les anciens Grecs ont créé un tel appareil a tourmenté les experts depuis sa découverte.

Le professeur Freeth et son équipe ont emmené un appareil à rayons X de huit tonnes au musée d’Athènes et ont pris les données des 82 fragments survivants du mécanisme.

Il a déclaré: « Quand nous avons examiné les résultats pour la première fois, c’était étonnant car cela nous a montré non seulement toutes les roues dentées en trois dimensions afin que nous puissions les séparer, mais cela nous a également montré toutes ces nouvelles inscriptions dans les fragments. »

Tout un monde de secrets a été révélé aux chercheurs dans ce qu’on a appelé un « guide d’utilisation » du mécanisme, les instructions cachées dans les plis du bronze rongé.

C’est à partir de ces données que sont issues la quasi-totalité des découvertes révolutionnaires.

Les chercheurs ont découvert qu’il prédisait les éclipses, qu’il suivait le mouvement variable de la Lune, entre autres.

Les experts précédents avaient pu modéliser l’arrière du mécanisme jusqu’à la radiographie du professeur Freeth.

Mais les travaux du professeur Freeth ont permis aux chercheurs pour la première fois de voir l’avant de l’appareil, révélant des milliers de caractères de texte en grec ancien.

Lui et son équipe prennent maintenant leur modèle théorique et utiliseront des techniques grecques pour construire un modèle physique du mécanisme.

On espère que la technologie moderne ajoutée à cette création pourra révéler « plus de secrets » du monde antique.