Des armes à feu ‘Apex Legends’ trouvées sur le nouveau single du rappeur Freddie Dredd

Le nouveau single de Freddie Dredd, Shut Up, est sorti il ​​y a un mois, mais il attire maintenant l’attention de la communauté Apex Legends après qu’un fan aux yeux d’aigle ait repéré des armes du jeu sur la couverture du single.

Sur r/apexlegends, l’utilisateur have_you_ever_did a pris le temps de souligner que deux armes d’Apex Legends apparaissent sur l’art unique. Plus précisément, le fusil VK-47 Flatline et le pistolet Wingman. Plusieurs autres armes aléatoires sont éparpillées sur la couverture, mais étant donné qu’Apex Legends se déroule dans le futur et utilise ses propres armes fictives, il est difficile de les confondre avec une véritable arme à feu.

Découvrez par vous-même la pochette avec les points saillants encerclés ci-dessous.

Les armes Apex peuvent être trouvées sur la nouvelle reprise de la chanson de freddie dredd d’apexlegends

Le VK-47 Flatline est à gauche, tandis que le Wingman est à droite. De plus, oui, fans de Titanfall – je sais que ces armes proviennent de cette série. C’est un univers partagé, ok ! Ce n’est pas grand-chose, idiots.

Dredd n’a pas encore commenté cette observation, mais ce n’est probablement qu’un clin d’œil intelligent à un jeu populaire. Peut-être que lui ou l’artiste qui a fait la pochette de l’album sont des fans ? Difficile à dire, mais c’est quand même une belle trouvaille.

