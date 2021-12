Des artilleurs sans Aubameyang pour le derby de Londres – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT

Arsenal affronte West Ham en milieu de semaine et cherche à riposter après une autre semaine mouvementée au club.

Après les défaites contre Manchester United et Everton, les Gunners ont rebondi en battant Southampton samedi.

Arsenal affrontera West Ham cette semaine mais sera sans Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang a été abandonné pour cet affrontement « en raison d’une violation disciplinaire » et a maintenant été déchu du poste d’Arsenal.

Cela a été encore quelques jours chaotiques pour Mikel Arteta et les choses ne seront pas beaucoup plus faciles avec la visite de ses rivaux londoniens West Ham.

Les Hammers ont deux points d’avance sur Arsenal en quatrième position et ont fait match nul à Burnley la dernière fois.

Arsenal a un bon bilan contre les Irons après avoir perdu une seule fois lors de leurs 12 dernières rencontres.

Arsenal v West Ham: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le mercredi 15 décembre.

Il se tiendra aux Emirats et débutera à 20h.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT avec une couverture à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires viendront de Nigel Adderley et de l’attaquant anglais Dean Ashton.

L’avenir d’Aubameyang à Arsenal semble toucher à sa fin après avoir été déchu de son poste de capitaine Arsenal v West Ham: Nouvelles de l’équipe

Aubameyang ne sera pas pris en compte pour la sélection contre West Ham après l’annonce qu’il a été démis de ses fonctions de capitaine d’Arsenal.

Les Gunners n’ont plus de problèmes à régler.

West Ham a de nombreux problèmes à affronter pour sa défense.

Angelo Ogbonna est absent tandis que Kurt Zouma, Ben Johnson et Ryan Fredericks restent dubitatifs.

Aaron Cresswell pourrait revenir après sa blessure au dos mais aura besoin d’un test de condition physique tardif.

Moyes a réussi à faire jouer West Ham à un football brillant Arsenal contre West Ham: faits sur le match Arsenal a remporté 10 de ses 11 derniers matchs de championnat à domicile contre West Ham, perdant l’autre 2-0 en août 2015.Après avoir remporté trois matchs de Premier League d’affilée contre Arsenal entre février 2006 et avril 2007, West Ham n’a remporté que deux de ses 26 derniers matchs contre les Gunners dans la compétition (D5 L19).Arsenal n’a perdu qu’un de ses 22 matchs de Premier League aux Emirats disputés un mercredi (W14 D7), s’inclinant 2-1 contre Swansea en mars 2016. Avant cela, ils avaient également remporté 12 de leurs 14 derniers matchs de championnat mercredi à Highbury (D1 L1), bien que cette défaite ait été contre West Ham en février 2006.Entre Le 29 janvier 2019 et le 8 juillet 2020, West Ham a perdu neuf de ses 11 matchs en milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi) de Premier League (W2). Depuis lors, les Hammers sont invaincus lors de huit matchs de ce type dans la compétition (V4, D4). Arsenal a perdu deux de ses quatre matches de derby de Premier League à Londres cette saison (V1 D1), déjà plus qu’ils n’en ont perdu sur l’ensemble de la saison 2020-21 (W6 D3 L1). Pendant ce temps, West Ham cherche à remporter trois derbys consécutifs de la ligue à Londres pour la première fois depuis janvier 2019, dont le troisième match contre Arsenal. Arsenal a remporté ses quatre derniers matchs à domicile de Premier League, gardant une cage inviolée dans chacun des derniers Trois. Les Gunners ont remporté quatre victoires consécutives à domicile sans encaisser de but en avril/mai 2017, avec la quatrième victoire de cette série contre Sunderland de David Moyes. L’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette a marqué cinq buts en Premier League contre West Ham, marquant dans chacun de ses trois dernières apparitions contre les Hammers. Contre aucune équipe, il n’a marqué plus dans la compétition (également cinq contre Southampton). L’entraîneur de West Ham, David Moyes, n’a jamais gagné à l’extérieur contre Arsenal en Premier League en 17 tentatives (D4 L13) – c’est le plus qu’un entraîneur a joué à l’extérieur en simple club sans jamais gagner dans la compétition. Ce sera le 600e match de Premier League du patron de West Ham David Moyes en tant que manager (actuellement W236 D161 L202), seulement le quatrième manager à franchir le cap de la compétition après Arsène Wenger, Alex Ferguson et Harry Michail Antonio de Redknapp.West Ham a été directement impliqué dans 11 buts lors de ses 11 derniers derbys de Premier League à Londres (5 buts, 6 passes décisives). Seul Carlton Cole (14) a marqué plus de buts dans le derby londonien de Premier League pour les Hammers qu’Antonio (11).