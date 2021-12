Des artistes audiovisuels se plaignent que la fonction de sécurité « Orange Dot » de Monterey rend les Mac inadaptés aux performances live

Les artistes audiovisuels qui utilisent des Mac pour produire sur de grands écrans de scène demandent à Apple de fournir un moyen de désactiver une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans macOS Monterey qui entrave leurs performances en direct.



Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, lorsqu’une application utilise la caméra ou le microphone à Monterey‌, un point de couleur apparaît dans la barre de menu juste à côté de l’icône du centre de contrôle. Comme dans iOS, un point vert signifie qu’une application utilise actuellement l’appareil photo, tandis qu’un point orange signifie qu’une application utilise le microphone.

L’idée derrière les points indicateurs est qu’ils empêchent les applications et les processus d’enregistrer sournoisement des conversations ou des vidéos, car le micro et la caméra ne sont pas accessibles en arrière-plan à l’insu de l’utilisateur.

Le problème pour les artistes audiovisuels est que le point apparaît également sur les écrans externes, y compris les projecteurs externes et les murs LED, ce qui signifie que les performances visuelles en direct sont affectées négativement. La désactivation de la barre de menus via la préférence système « Les écrans ont des espaces séparés » ne fait qu’aggraver le problème, car le point orange apparaît toujours, mais plus gros et plus visible.

Crédit image : Mark Coniglio

Écrivant pour le site Web de musique et de mouvement CDM, Peter Kirn note que ce problème est aggravé par le fait que les visuels en direct utilisent souvent un microphone ou une entrée de ligne pour produire des graphiques audio-réactifs, donc rien de fâcheux ne doit détourner la caméra ou l’entrée audio pour l’indicateur apparaître.

Kirn note également que le point orange est visible lors de l’utilisation d’Ableton Live 11.1 Beta. « Je l’avais raté, comme je soupçonne que beaucoup de gens l’avaient fait », dit-il, « car vous ne remarquerez pas qu’il y avait un problème jusqu’à ce que vous essayiez d’utiliser la sortie plein écran sur un écran – ce que vous ferez lorsque vous aurez une émission, mais pas nécessairement lorsque vous développez du contenu. »

Mark Coniglio, développeur principal de la suite d’effets audiovisuels Isadora, a alerté d’autres artistes AV du problème dans un message sur le forum :

« Dans leur infinie sagesse, Apple a ajouté une fonction de sécurité qui affecte négativement chaque application audio/vidéo qui utilise l’un des écrans pour la sortie vers un vidéoprojecteur, y compris notre bien-aimée Isadora… Dans notre cas particulier, cela signifie que cette orange un point apparaît sur la sortie de la scène, ce qui est totalement inacceptable pour quiconque utilise macOS comme un outil vidéo professionnel qui envoie une sortie vidéo à un vidéoprojecteur. »

Exhortant ses collègues artistes à faire part de leurs commentaires à Apple, Coniglio poursuit en disant que la société « doit introduire une mise à jour qui permet aux utilisateurs de désactiver cette fonctionnalité immédiatement », car elle rend actuellement les Mac inadaptés à la production de performances en direct destinées à être visionnées par des milliers de spectateurs. membres.

Jusque-là, les artistes ont reçu une solution à court terme sous la forme d’un outil en ligne de commande appelé « undot » qui supprime l’indicateur de la barre de menus. Cependant, l’outil peut ne pas fonctionner dans les futures mises à jour de macOS, car il bloque essentiellement une fonctionnalité de sécurité prévue, qu’Apple est susceptible de désapprouver.