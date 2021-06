Des artistes hongrois envisagent de placer une statue de Satoshi Nakamoto à Budapest

Deux sculpteurs hongrois travaillent sur une sculpture grandeur nature de Satoshi Nakamoto. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 3 juin, notant qu’ils cherchaient à ériger la sculpture à Graphisoft Park dans le 3e arrondissement de Budapest, qui abrite déjà la statue du cofondateur d’Apple, Steve Jobs. Les sculpteurs, nommés Réka Gergely et Tamás Gilly, ont partagé les plans initiaux de la conception de la statue, qui montre une figure au visage sans traits.

Selon le rapport, la statue sera en bronze et portera un sweat à capuche Bitcoin (BTC) sur la tête. Votre visage sera constitué d’une surface réfléchissante afin que les gens voient votre reflet à chaque fois qu’ils le regarderont. Ce faisant, les artistes entendent affirmer que nous sommes tous Satoshi. Le projet est financé par quatre organisations. Il s’agit de M. Coin, Crypto Academy, Blockchain Hongrie Association et Blockchain Budapest.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ce projet aurait été conçu par András Györfi, un peintre hongrois et passionné de crypto, qui cherche à souligner les avantages que Bitcoin et la blockchain peuvent offrir. Selon lui, la blockchain est une base de données efficace, juste et transparente qui élimine la méfiance entre les personnes. Il a poursuivi en soulignant qu’il a le potentiel d’améliorer plusieurs industries pour rendre le monde meilleur.

La Hongrie adopte les crypto-monnaies malgré les inquiétudes croissantes des régulateurs mondiaux

Cette nouvelle intervient après que le ministre hongrois des Finances Mihály Varga a partagé le programme de relance du gouvernement pour aider à stimuler l’économie du pays. Pour aider à atténuer les difficultés économiques provoquées par la pandémie de COVID-19, les législateurs hongrois prévoient de réduire les taxes sur les transactions de crypto-monnaie de 30,5% à 15%. Ces changements pourraient entrer en vigueur dès 2022.

Pour le moment, les réglementations de cryptage dans le pays ne sont pas strictes. En combinant cela avec des taxes cryptographiques réduites, la Hongrie offrirait non seulement aux investisseurs crypto un allégement fiscal important, mais attirerait également des sociétés cryptographiques et des investisseurs étrangers. Avec la plupart des pays comme la Chine réitérant leur position anti-crypto et introduisant même de nouvelles mesures drastiques, les passionnés de crypto se dirigent progressivement vers des juridictions dotées de réglementations amicales.

Alors que l’atmosphère crypto-friendly de la Hongrie a encouragé la création de la statue de Satoshi, ce n’est pas le premier pays à autoriser la construction d’une sculpture sur le thème de la crypto. En 2018, l’échange Bitstamp a financé la création d’un monument Bitcoin de sept mètres de large dans la ville slovène de Kranj.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent