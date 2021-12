Des associations de victimes demandent l’interdiction de l’hommage aux Parot

28/12/2021

L’Association des plateformes d’aide aux victimes (APAVT) et Dignité et justice ont demandé à la Audience nationale qui interdit la manifestation convoquée par SARE pour honorer les membres de l’ETA Henri Parot, Pagoaga Gallastegui, alias « Peixoto », et Eugenio Barrutiabengoa, « Arbe », qui est prévu pour le 31 décembre à Mondragón, considérant qu’il s’agirait d’un crime d’exalter la terrorisme et humiliation aux victimes.

L’APAVT a présenté ce mardi un mémoire devant la Cour centrale d’instruction du Tribunal national dans lequel elle allègue qu’il s’agit « d’un acte d’exaltation et de justification publique du terrorisme, avec le mépris et l’humiliation des victimes et de leurs familles que ces types de les crimes génèrent », comme le rapporte un communiqué.

« Ce rassemblement, comme celui convoqué en septembre en hommage au sanglant Parot, vise à montrer les terroristes comme des victimes pour une prétendue législation d’exception et faire l’éloge de ceux qui ont été condamnés pour appartenance ou collaboration avec l’ETA », a-t-il prévenu.

Pour l’APAVT, « il est évident » que, bien que cela puisse être compris comme une revendication des droits des détenus, « il y a au fond une demande de libération des détenus ». A cet égard, il a souligné qu’il existe des voies légales pour obtenir ladite libération, « sans permettre la réalisation d’actes tels que celui-ci ».

Dignité et justice

Dans le même ordre d’idées, Dignidad y Justicia a déposé mardi une plainte auprès de la Haute Cour nationale, soulignant que Parot est un « terroriste sanguinaire » qui cumule jusqu’à 26 condamnations pour son implication dans 39 meurtres.

La plainte, à laquelle EP a eu accès, est présentée par le fils du lieutenant-colonel d’infanterie Guillermo Tévar Saco, assassiné à Madrid le 7 mai 1981 en plaçant une bombe patelle dans son véhicule, « par cette ETA en l’honneur de laquelle la marche sera être tenu « .

Concernant Gallastegui et Barrutiabengoa, il a rappelé que le premier « est connu sous le nom de ‘El Cajero’ pour tenir les comptes et les finances de l’organisation terroriste ETA et pour avoir participé à l’assassinat du garde civil Aurelio Prieto », tandis que le second « est un ETA s’est enfui à Venezuela, où il partage refuge avec le membre de l’ETA Ignacio de Juana Chaos ».

Dignidad y Justicia a convenu avec l’APAVT que « la convocation de cette marche n’a d’autre but que de faire l’éloge de ces membres de l’organisation terroriste ETA et de justifier leurs meurtres, puisque les organisateurs comprennent qu’ils ne doivent pas rester en prison et purger leur peine ».

Des sources judiciaires ont indiqué à Europa Press qu’une procédure avait déjà été engagée et qu’elle avait été transférée au parquet, qui devra émettre un rapport pour que le juge se prononce.

Événements à Pampelune et à Bilbao

L’APAVT rappelle qu’elle a déjà envoyé des écrits similaires à la Cour nationale exhortant interdire les actes convoqué par SARE pour le 31 décembre à Pampelune et le 8 janvier à Bilbao en faveur des détenus de l’ETA.

Dans le cas de la concentration prévue à Mondragón, il a également exigé que la Haute Cour nationale ordonne des rapports de la Garde civile, de la Police nationale et d’Ertzaintza sur les organisateurs afin de déterminer « s’il y en avait vraiment derrière eux. organisation interdite« .

Dignité et justice a également souhaité que l’Unité centrale de renseignement (UCI) et le Service d’information de la Garde civile soient libérés pour rendre compte de « la réalité de l’appel à la marche » et de l’identité des organisateurs.

De même, l’APAVT a tenu à souligner que, « loin de mettre fin aux hommages aux assassins, comme Otegi l’affirmait il y a moins d’un mois, nous constatons que ils n’arrêtent pas de se multiplier« .

La position du PP

De son côté, le président du PP, Pablo Casado, a annoncé ce mardi l’enregistrement d’un plainte au bureau du procureur général de l’État contre les récents hommages, considérant que le Gouvernement « ne fait rien » pour les empêcher même s’ils représentent une « humiliation claire » pour les victimes.

La plainte, à laquelle le PE a également eu accès, fait référence à la réception organisée le 23 décembre à Pampelune en hommage à Ignacio Etxeberría Martín, alias « Mortadelo », de l’ETA.

Le PP rappelle que le Parquet a le pouvoir obligation d’enquêter sur les actes criminels et exige que la procédure appropriée soit engagée pour clarifier ce qui précède. Il demande que des informations soient demandées aux délégations gouvernementales correspondantes et exige la liste des organisateurs et des participants à l’événement.

Il maintient que ledit hommage « Ce n’est pas un fait isolé » et souligne que la manifestation en faveur de Parot est convoquée pour le 31 décembre. Et il a exigé que le Parquet agisse » immédiatement » pour qu’elle n’ait pas lieu.

L’avertissement de Vox

Vox, d’autre part, s’est joint à ces initiatives en envoyant une lettre à la sous-délégation gouvernementale de Guipúzcoa, où elle demande l’annulation immédiate de l’hommage à Parot. Dans un communiqué, le parti de Santiago Abascal fait valoir qu’il pourrait être constitutif des crimes d’apologie du terrorisme et de la haine, ainsi que l’humiliation des victimes.

Il affirme également que, conformément à la loi de reconnaissance et de protection intégrale des victimes du terrorisme, « l’État assume la défense de la dignité des victimes, établissant l’interdiction de (…) l’exaltation ou l’exaltation individuelle ou collective du terrorisme « .

En ce sens, le secrétaire juridique adjoint de Vox souligne que Parot « a été condamné à 26 peines pour lesquelles il a ajouté près de 4 800 ans de prison et 82 meurtres inculpés« « Il ne peut être honoré dans aucun domaine, et encore moins être un exemple pour la société », dit-il.

À la suite de l’annonce du 31 décembre à Pampelune, la Fondation Villacisneros a soumis une lettre à la délégation gouvernementale de Navarre. Comme le précise un communiqué, la « réitération » ces derniers jours d’actes de « soutien aux terroristes » et de « blanchiment » d’associations et de partis qui soutiennent la stratégie de l’ETA »ne peut être toléré par l’État ni passivement assumé par la société ».

Plus précisément, le président de la fondation, Íñigo Gómez-Pineda, a envoyé une lettre au délégué dans laquelle il demande que la célébration soit empêchée, comprenant qu' »il est évident » que son contenu « viole » la loi de reconnaissance et de protection intégrale. des victimes du terrorisme.

En ce sens, il a rappelé que, comme établi à l’article 61, « il est du devoir de l’Etat et des Administrations Publiques de défendre la dignité des victimes ». Selon lui, il y a déjà « trop » d’actes en faveur des détenus de l’ETA qui sont détenus « en toute impunité ».

« Nous espérons donc qu’à cette occasion ils seront évités », a souligné la fondation, puis a prévenu qu’à défaut elle se réserverait l’exercice d’actions judiciaires « contre les organisateurs ainsi que contre ceux qui, par leur passivité, leur permettent d’être tenu. »

Covite tire la sonnette d’alarme

Le Collectif des victimes du terrorisme Covite a dénoncé lundi sur les réseaux sociaux que la SARE avait qualifié la concentration de soutien à Parot, ‘Peixoto’ et ‘Arbe’.

Covite a souligné qu’il s’agit d’une manifestation »exactement le même que celui appelé en septembre en faveur de l’impunité d’Henri ParotSeulement cette fois, ils le font avec un profil plus bas. »

Aussi, il a rappelé que la semaine dernière la gauche Abertzale « a montré son vrai visage »: « Ils ont pleuré » la mort de Troitiño, ils ont applaudi le chef de l’ETA Mikel Antza, ils ont incorporé David Pla à l’exécutif de Sortu et ont organisé les ongi etorri à « Mortadelo ».