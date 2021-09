Des astronautes citoyens s’abattent et terminent la mission caritative d’Inspiration4 en orbite

La capsule Crew Dragon de SpaceX est hissée à bord d’un navire de récupération après l’amerrissage. (SpaceX via YouTube)

Le premier vol non gouvernemental en orbite s’est terminé en grand aujourd’hui – et avec le retour en toute sécurité du commandant milliardaire de la mission Inspiration4 et de ses trois coéquipiers.

Le fondateur et PDG de Shift4 Payment, Jared Isaacman, âgé de 38 ans, a payé ce que l’on pense être un prix de plus de 100 millions de dollars pour le vol de trois jours, qui a commencé mercredi soir avec un lancement de SpaceX Falcon 9 et s’est terminé à 7h06. pm HE (16 h 06 PT) avec l’amerrissage de la capsule réutilisable Crew Dragon de SpaceX dans l’océan Atlantique au large des côtes de la Floride.

L’objectif principal d’Inspiration4 est d’amasser 200 millions de dollars pour le St. Jude Children’s Research Hospital. En plus de payer le vol, Isaacman s’est engagé à faire don de la moitié de ce montant, et 57 millions de dollars supplémentaires ont été collectés à ce jour grâce à d’autres contributions et accords marketing.

Les trois coéquipiers d’Isaacman ont été choisis par divers moyens :

Hayley Arceneaux, un survivant du cancer de 29 ans qui est maintenant assistant médical à St. Jude, a été choisi par l’hôpital et entre dans les livres d’histoire comme le plus jeune Américain dans l’espace ainsi que la première personne à voler en orbite avec une prothèse ( sous la forme d’une tige de titane dans sa jambe).

Sian Proctor, 51 ans, est un éducateur et artiste qui a remporté un concours en ligne pour les utilisateurs du système de paiement en ligne de Shift4. Elle est la première femme noire à servir de pilote de mission spatiale.

Chris Sembroski, 42 ans, un vétéran de l’Air Force, passionné de l’espace et ingénieur de données d’Everett, Washington, a eu la chance de voler grâce à un ami d’université qui a remporté un concours caritatif et s’est arrangé pour que Sembroski y aille à la place.

Avant la mission, le quatuor a suivi des mois d’entraînement, y compris des heures et des heures de simulations, un vol d’avion à zéro G, des vols à réaction à haute G, des vrilles de centrifugeuse provoquant des nausées et une ascension épuisante du mont Rainier.

Pendant leur temps en orbite, l’équipage a participé à la cérémonie de clôture de vendredi à la Bourse de New York, a discuté avec des patients atteints de cancer de St. Jude et leurs familles, a reçu des appels de célébrités comme Tom Cruise et Bono de U2, et a passé beaucoup de temps à regarder sur Terre à travers la fenêtre de coupole sur mesure de SpaceX.

Ce vol était différent des trois premiers vols en équipage de SpaceX, en ce sens qu’il n’incluait pas d’amarrage à la Station spatiale internationale. Au lieu de cela, le Crew Dragon s’est dirigé vers une orbite qui a atteint 585 kilomètres (363,5 miles), ce qui est le plus haut que les humains aient volé depuis que la navette spatiale Discovery a visité le télescope spatial Hubble en 1999.

L’un des directeurs de mission d’Inspiration4, Scott Poteet, a déclaré à CBS News que les membres de l’équipe étaient “des rock stars absolues, et nous ne pourrions être plus fiers”. Il a dit qu’ils n’avaient fait face qu’à quelques « défis mineurs ».

“Par exemple, il y avait un problème mineur de gestion des déchets que l’équipage et le contrôle de mission devaient résoudre”, a déclaré Poteet à CBS News. « Mais honnêtement, cela n’a pas eu d’impact sur la mission. … C’était un grand succes.”

Sur le webcast de SpaceX, on pouvait voir Sembroski regarder un film sur sa tablette pendant la descente de l’orbite. Dans les dernières minutes du vol, les caméras ont capturé la capsule Crew Dragon flottant vers l’Atlantique au bout de ses parachutes rouges et blancs.

Après l’amerrissage, SpaceX a été le premier à accueillir l’équipage sur Terre. “Votre mission a montré au monde que l’espace est pour nous tous et que les gens ordinaires peuvent avoir un impact extraordinaire sur le monde qui les entoure”, a déclaré le contrôle de la mission.

“C’était un sacré tour pour nous”, a répondu Isaacman. « Cela ne fait que commencer. »

Le plan de relance prévoyait que la capsule Crew Dragon soit remontée sur un navire appelé Go Searcher avec les astronautes à bord. Ils seront emmenés pour une première série de contrôles médicaux, puis un hélicoptère les ramènera en Floride pour retrouver leurs familles.

La prochaine mission orbitale commerciale américaine pour transporter un équipage utilisera également un SpaceX Crew Dragon, dont le lancement est prévu pour le début de l’année prochaine. Ce vol est organisé par Axiom Space, basé au Texas, avec l’ancien astronaute de la NASA Michael Lopez-Alegria servant de commandant d’Axiom. Trois investisseurs – Larry Connor, Mark Pathy et Eytan Stibbe – paient chacun un prix estimé à 55 millions de dollars pour ce qui devrait être une visite de 10 jours à la Station spatiale internationale.

L’agence spatiale russe doit mener un tout autre type de mission spatiale commerciale le mois prochain : une actrice et productrice de films sera lancée vers la station spatiale à bord d’un vaisseau Soyouz pour filmer des scènes d’un film provisoirement intitulé “Le défi”. On pense également que Tom Cruise est sur le point de jouer dans un film tourné dans l’espace, avec Axiom Space, SpaceX et la NASA jouant des rôles de soutien.