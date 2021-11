Des astronomes découvrent l’étoile naine blanche la plus rapide jamais observée

Une impression d’artiste de la naine blanche confirmée à rotation la plus rapide et de la seule deuxième hélice magnétique connue. (Crédits : PA)

Les astronomes ont découvert l’étoile naine blanche à rotation la plus rapide jamais observée.

L’étoile naine blanche effectue une rotation complète toutes les 25 secondes, selon les chercheurs.

Ils ont établi la période de rotation de l’étoile pour la première fois, la confirmant comme un exemple extrêmement rare de système d’hélice magnétique.

C’est à ce moment-là que la naine blanche tire de la matière d’une étoile compagne voisine et la projette dans l’espace à environ 3 000 kilomètres par seconde.

Les astronomes de l’Université de Warwick rapportent que ce n’est que la deuxième naine blanche à hélice magnétique à avoir été identifiée en plus de 70 ans.

Cela a été fait à l’aide d’une combinaison d’instruments puissants et sensibles qui ont permis aux scientifiques d’apercevoir l’étoile à toute vitesse.

Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son carburant et perdu ses couches externes, et est maintenant en train de rétrécir et de se refroidir pendant des millions d’années.

L’étoile observée par l’équipe de Warwick, nommée LAMOST J024048.51+195226.9 – ou J0240+1952 en abrégé, a la taille de la Terre mais serait au moins 200 000 fois plus massive.

Elle fait partie d’un système stellaire et son immense gravité tire de la matière de sa plus grande étoile compagne sous forme de plasma.

Dans le passé, ce plasma tombait à grande vitesse sur l’équateur de la naine blanche, fournissant l’énergie qui lui a donné cette rotation vertigineuse.

En comparaison, une rotation de la Terre prend 24 heures alors que sur J0240+1952, cela ne prend que 25 secondes.

C’est presque 20% plus rapide que la naine blanche confirmée avec le taux de rotation le plus comparable, qui effectue une rotation en un peu plus de 29 secondes.

À un moment donné de son histoire évolutive, J0240+1952 a développé un champ magnétique puissant.

Il agit comme une barrière protectrice, ce qui fait que la majeure partie du plasma tombant est propulsée loin de la naine blanche. Ce qui reste coulera vers les pôles magnétiques de l’étoile.

Vue d’artiste d’une naine blanche entourée de nuages ​​de gaz (Nasa)

L’auteur principal, le Dr Ingrid Pelisoli, du département de physique de l’Université de Warwick, a déclaré: » J0240 + 1952 aura effectué plusieurs rotations dans le court laps de temps que les gens mettent à le lire, c’est vraiment incroyable.

«La rotation est si rapide que la naine blanche doit avoir une masse supérieure à la moyenne juste pour rester ensemble et ne pas être déchirée.

«Il tire de la matière de son étoile compagne en raison de son effet gravitationnel, mais à mesure que celle-ci se rapproche de la naine blanche, le champ magnétique commence à dominer.

« Ce type de gaz est hautement conducteur et accélère considérablement ce processus, ce qui le propulse loin de l’étoile et dans l’espace. »

Le co-auteur, le professeur Tom Marsh, du département de physique de l’Université de Warwick, a déclaré: «Ce n’est que la deuxième fois que nous trouvons l’un de ces systèmes d’hélice magnétique, nous savons donc maintenant que ce n’est pas un événement unique.

«Il établit que le mécanisme d’hélice magnétique est une propriété générique qui fonctionne dans ces binaires, si les circonstances sont bonnes.

« La deuxième découverte est presque aussi importante que la première car vous développez un modèle pour la première et avec la seconde, vous pouvez le tester pour voir si ce modèle fonctionne.

« Cette dernière découverte a montré que le modèle fonctionne très bien, il a prédit que l’étoile devait tourner rapidement, et c’est effectivement le cas. »

L’étude, publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, a été dirigée par l’Université de Warwick avec l’Université de Sheffield, et financée par le Science and Technology Facilities Council (STFC), qui fait partie du UK Research and Innovation, et le Leverhulme Trust.



