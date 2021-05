Des astronomes ont découvert la source de mystérieuses sursauts radio venant de l’espace lointain – .

Il y a beaucoup de choses mystérieuses dans l’espace que nous ne pouvons pas étudier en détail parce qu’elles sont tout simplement trop éloignées. À mesure que la technologie progressera, nous aurons l’occasion de faire des recherches plus intensives sur des objets lointains, mais alors que nous sommes assis ici sur Terre, un phénomène vraiment bizarre a régulièrement fait le déplacement jusqu’à notre porte d’entrée, et les scientifiques ont encore du mal à Explique le. Ils sont appelés FRB, abréviation de Fast Radio Bursts, et la découverte de leurs causes peut être l’une des grandes réalisations de la science spatiale.

Les rafales radio rapides sont exactement ce à quoi elles ressemblent. Ce sont des explosions intenses d’énergie radio qui traversent l’espace et peuvent parfois être détectées par des scientifiques sur Terre. Ce sont souvent des événements ponctuels, provenant d’un point éloigné de l’espace et ne se répétant jamais. Certains, cependant, se répètent, et selon un horaire assez régulier, ce qui ne fait que rendre les événements encore plus déroutants. Maintenant, les astronomes utilisant les observations du télescope spatial Hubble ont détecté les origines de cinq de ces sursauts, et ils sont tous situés à différents endroits éloignés du cosmos.

Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont des événements extraordinaires qui génèrent autant d’énergie en un millième de seconde que le Soleil en une année entière! Les astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA ont retracé les emplacements de cinq FRB brefs et puissants, qui sont à proximité ou sur les bras spiraux de leurs galaxies hôtes. La recherche a aidé à exclure certains des objets stellaires possibles à l’origine censés causer ces éruptions brillantes.

Comme le note la description vidéo ci-dessus, les emplacements des cinq FRB que les astronomes chassaient ont été attribués aux bras en spirale de diverses galaxies. L’explication la plus probable de la cause de ces incroyables dégagements d’énergie est les magnétars, qui sont des étoiles à neutrons incroyablement denses qui peuvent partiellement s’effondrer sous leur propre gravité et magnétisme intenses, générant des sursauts massifs d’énergie radio dans le processus.

«En raison de leurs champs magnétiques puissants, les magnétars sont assez imprévisibles», a déclaré Wen-fai Fong, co-auteur de l’ouvrage, dans un communiqué. «Dans ce cas, on pense que les FRB proviennent de fusées éclairantes d’un jeune magnétar. Les étoiles massives passent par une évolution stellaire et deviennent des étoiles à neutrons, dont certaines peuvent être fortement magnétisées, ce qui entraîne des éruptions et des processus magnétiques sur leurs surfaces, qui peuvent émettre de la lumière radio. Notre étude cadre avec cette image et exclut les progéniteurs très jeunes ou très vieux pour les FRB. »

En excluant d’autres causes potentielles de FRB, les chercheurs ont plaidé plus fermement en faveur des magnétars, mais ce n’est pas encore concluant. À mesure que de nouveaux télescopes et des technologies d’observation plus puissantes émergent, nous pourrons peut-être vraiment répondre à la question de savoir d’où viennent ces signaux, mais nous n’en sommes tout simplement pas encore là.

