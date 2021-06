Des astuces infaillibles pour nettoyer la baignoire sans effort et la laisser étincelante | Vie

Votre baignoire est sale et tachée et vous souhaitez retrouver son aspect d’origine ? Ramenez sa couleur blanche et brillez avec peu d’effort en pratiquant ces astuces infaillibles.

Bien qu’elle soit constamment en contact avec de l’eau et du savon, la baignoire accumule de la saleté avec l’utilisation et le temps, il ne faut donc pas négliger son nettoyage. En effet, l’humidité crée un climat favorable aux germes et, avec les restes de peaux mortes et autres débris, elle crée un terrain propice à la prolifération des bactéries.

Vous avez à portée de main de nombreux astuces pour nettoyer la baignoire et la laisser impeccable. Grâce à eux, vous pouvez restaurer sa couleur blanche et son éclat naturel avec peu d’effort, vous n’avez donc plus d’excuses pour ne pas vous mettre au travail.

Faites briller votre baignoire sans y passer trop de temps. Prenez note de ces astuces secrètes pour nettoyer la douche sans effort ni produits chimiques.

Voilà quelque Astuces infaillibles pour se débarrasser facilement de la saleté et des taches de la baignoire:

Nettoyant salle de bain. Les produits spécifiques pour le nettoyage de la salle de bain sont spécialement formulés pour enlever la saleté sans endommager la surface de la baignoire, vous pouvez donc les utiliser sans crainte. Bien sûr, utilisez une éponge douce indiquée pour la salle de bain, car si vous utilisez des éponges ou des brosses dures, elles peuvent endommager l’émail de la baignoire. Savon neutre. Si votre baignoire n’est pas trop sale, une autre alternative consiste à la nettoyer avec un savon doux et de l’eau tiède. Étalez la solution avec une éponge ou un chiffon et rincez à l’eau claire. Bicarbonate de soude et vinaigre. La combinaison de bicarbonate de soude et de vinaigre est très efficace pour nettoyer la maison. En fait, ce mélange fonctionne même pour déboucher le drain, et vous aidera à éliminer les taches les plus tenaces. Saupoudrez de bicarbonate de soude partout dans la baignoire, puis saupoudrez de vinaigre blanc sur le dessus. Laissez agir le mélange, notamment dans les zones les plus tachées, puis rincez abondamment à l’eau.

Vous voulez enlever les taches facilement et rendre vos vêtements plus parfumés ? Ajoutez ces ingrédients secrets à votre machine à laver et obtenez les meilleurs résultats.

Eau oxygénée. Votre baignoire a des taches jaunâtres ? Le peroxyde d’hydrogène est votre meilleur allié pour les combattre. Appliquer le produit et laisser agir environ une demi-heure. Ensuite, rincez à l’eau tiède et s’il reste des résidus, frottez avec un chiffon ou une éponge. Sel et vinaigre. Si du calcaire s’est accumulé dans votre baignoire, vous pouvez facilement l’éliminer avec un mélange de sel et de vinaigre. Appliquez-le directement sur les taches, frottez avec une éponge et vous verrez comment elles sont éliminées.