Des astuces infaillibles pour nettoyer le miroir et enlever la saleté sans laisser de traces | Vie

Vous résistez au nettoyage des miroirs ? Si la réponse est oui, faites attention à ces astuces maison pour enlever toute la saleté facilement et sans laisser de traces.

Nettoyer le miroir est une tâche bien plus compliquée qu’il n’y paraît a priori. En théorie, il devrait suffire d’appliquer un peu de liquide de nettoyage pour vitres et de l’essuyer avec un chiffon, mais si vous suivez cette méthode, il est fort probable que des marques indésirables resteront dans les zones où vous avez essuyé.

Si vous avez tout essayé mais vous ne savez toujours pas comment nettoyer correctement un miroirNe vous inquiétez pas car il existe des astuces maison que vous pouvez mettre en pratique, et nous allons vous en parler.

Lors d’occasions précédentes, nous avons déjà révélé quelques astuces secrètes pour nettoyer les fenêtres sans effort, mais cette fois, nous voulons nous concentrer sur le astuces pour nettoyer le miroir et enlever la saleté sans laisser de traces. Prends note!

Vinaigre blanc et papier journal. Le vinaigre blanc est un produit nettoyant très polyvalent et vous aidera à laisser votre miroir impeccable sans laisser de traces. Pour cela, vaporisez-le avec un flacon pulvérisateur, froissez une feuille de papier journal et frottez le produit contre la surface du miroir. Il sera brillant sans laisser de traces. Mousse à raser. Appliquez de la crème à raser conventionnelle sur un chiffon non pelucheux, comme un chiffon en microfibre, et frottez le miroir. Non seulement il sera exempt de marques, mais il empêchera également la formation de buée lorsque vous vous douchez. Alcool isopropylique. L’alcool à friction donne également de très bons résultats sur les miroirs. Appliquer avec un chiffon non pelucheux et frotter rapidement les taches, car l’alcool s’évapore rapidement. Il sera impeccable sans laisser de traces.

Jus de citron. Le jus de citron a des propriétés dégraissantes et nettoie la saleté du miroir sans laisser de trace. Appliquer avec un vaporisateur et frotter avec un chiffon non pelucheux. En plus d’éliminer la saleté, il laissera un arôme très agréable. Ammoniac. C’est l’un des produits de nettoyage des miroirs les plus efficaces. Diluez un peu d’ammoniaque dans de l’eau, appliquez sur le miroir et nettoyez avec un chiffon non pelucheux en cercles.