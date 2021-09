Des astuces infaillibles pour nettoyer une poêle antiadhésive sans l’abîmer | La vie

Vous voulez que votre poêle à frire antiadhésive soit comme neuve pendant longtemps ? Il est donc important de le nettoyer très soigneusement. Notez ces astuces infaillibles pour enlever la saleté sans l’endommager.

La poêle à frire antiadhésive est un outil tout à fait indispensable dans la cuisine. Cet outil permet aux aliments de ne pas coller en aucune circonstance, même lorsque vous n’utilisez pas la bonne température de cuisson ou que vous cuisez des aliments qui ont tendance à coller au récipient.

Nous avons tous notre poêle antiadhésive préférée à la maison où il est merveilleux de faire frire des œufs, faire des omelettes ou préparer des sandwichs mixtes.

Malheureusement, le jour viendra où il perdra son revêtement antiadhésif et il faudra le remplacer par un autre, mais si nous en prenons bien soin, nous pouvons prolonger considérablement sa durée de vie utile.

Un bon nettoyage est l’un des facteurs clés à prendre en compte pour que notre poêle dure le plus longtemps possible. Le revêtement antiadhésif peut être facilement endommagé si nous n’effectuons pas un entretien approprié, il faut donc être prudent lors de l’élimination de la saleté.

Nous vous laissons ici une série de astuces infaillibles pour nettoyer une poêle antiadhésive afin que vous soyez en sécurité.

Ne versez pas d’eau froide dessus quand il fait chaud. Laissez la poêle refroidir à température ambiante après l’avoir utilisée. Si vous versez de l’eau froide dessus dès la fin de la cuisson, il se produit un choc thermique qui déforme la poêle et fait décoller facilement le revêtement. Ne le mettez jamais au lave-vaisselle. Le revêtement antiadhésif souffre beaucoup au lave-vaisselle, donc mieux vaut le laver à la main. Ne le nettoyez pas avec des éléments abrasifs. Pour nettoyer l’intérieur de la poêle, évitez d’utiliser des tampons à récurer, des brosses dures ou tout autre article ou produit abrasif. Au lieu de cela, armez-vous d’une éponge douce et de savon à vaisselle pour enlever la saleté sans endommager la surface. Enlever la saleté collée avec de l’eau et du vinaigre blanc. S’il reste des restes d’aliments collés, pour les enlever sans frotter vous pouvez utiliser une solution d’eau et de vinaigre blanc pour le nettoyage. Mélanger 1,5 tasse d’eau avec une demi-tasse de vinaigre et porter à ébullition. Laissez bouillir pendant 10 minutes puis nettoyez avec une éponge et du savon à vaisselle. Bien sécher avant de ranger la poêle. Le stockage de la poêle avec des traces d’humidité peut endommager le revêtement antiadhésif. Assurez-vous qu’il est sec avant de le ranger dans le placard.

Ces astuces sont faciles à appliquer et méritent d’être mises en pratique. puisque la durée de vie utile de vos casseroles sera considérablement prolongée.