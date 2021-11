Des astuces iPhone secrètes d’un ancien employé d’Apple épatent TikTok

Un ancien employé d’Apple qui travaillait au bar Genius s’est lancé sur TikTok et a révélé toutes sortes d’astuces intéressantes pour iPhone. Ses vidéos regorgent de conseils instructifs, et même les utilisateurs d’iPhone chevronnés sont susceptibles d’apprendre quelque chose de nouveau.

En passant, il est étrange qu’Apple intègre autant de fonctionnalités dans iOS mais ne communique pas réellement l’étendue des capacités de l’iPhone aux utilisateurs finaux. Au lieu de cela, les utilisateurs d’iPhone doivent s’appuyer sur les vidéos TikTok et les utilisateurs expérimentés pour en savoir plus sur les astuces incroyables de l’iPhone, mais je m’éloigne du sujet.

Un employé d’Apple partage des astuces géniales pour l’iPhone

Pour autant que les gens utilisent les applications Mail et Messages, cette astuce est étonnamment peu connue. Supposons que vous souhaitiez supprimer plusieurs e-mails. Au lieu de sélectionner chacun individuellement, vous pouvez placer deux doigts sur l’écran et les faire glisser vers le bas. Ce faisant, vous verrez une option pour sélectionner rapidement plusieurs messages à supprimer, à archiver ou à déplacer vers un autre emplacement de dossier.

Notez que cette technique à deux doigts fonctionne également dans Messages pour sélectionner en masse les fils de conversation à supprimer.

Enregistrez une vidéo avec de la musique en arrière-plan

Cette astuce iPhone m’a vraiment époustouflé lorsque je suis tombé dessus pour la première fois. Comme toute personne ayant enregistré une vidéo avec un iPhone peut en témoigner, la musique de fond dans Spotify ou Apple Music s’arrête automatiquement lorsqu’un enregistrement vidéo démarre. Ceci est utile la plupart du temps.

Cependant, il arrive également que vous souhaitiez ajouter votre musique de fond à un enregistrement sans avoir à la modifier ultérieurement dans une application d’édition. Si vous souhaitez enregistrer une vidéo avec de la musique sélectionnée en arrière-plan, la solution est simple. Une fois la musique que vous souhaitez jouer, ouvrez l’application Appareil photo. Maintenant, au lieu de naviguer jusqu’au paramètre Vidéo, appuyez simplement sur le bouton de l’obturateur blanc et faites glisser votre doigt vers la droite.

Comme vous le verrez, le bouton se transforme en un bouton rouge « Enregistrement » lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bord de l’écran. Lorsque vous relâchez votre doigt, la vidéo s’enregistre pendant que la musique de fond continue de jouer.

Déterminez facilement quelle chanson est jouée

Utiliser Shazzam pour déterminer quelle chanson joue est relativement simple. Mais il existe en fait une alternative plus transparente qui mérite d’être mentionnée.

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, il est possible d’ajouter une option de reconnaissance musicale au centre de contrôle. Une fois ajouté, tout ce que vous avez à faire est de faire glisser pour appeler le centre de contrôle à l’action et d’appuyer sur le logo Shazzam.

@thegeniussabb Trouver une chanson est devenu plus facile… 😌 #iphonetricks #geniusbar #apple #ios14 #applemusic #part10 Up Beat (Vie de mariage) – Kenyi

C’est certainement une astuce iPhone à laquelle les mélomanes voudront prêter attention.

Faites glisser et déposez des fichiers entre les applications

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité ajoutée par Apple à iOS 15. Les utilisateurs peuvent enfin faire glisser des fichiers d’une application à une autre. Comme on le voit ci-dessous, il est facile de faire glisser une photo de l’application Photos directement dans l’application Mail.

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Enfin, sur une note connexe, vous voudrez certainement consulter cette liste de fonctionnalités iOS 15 que vous ne connaissez peut-être pas.