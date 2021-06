Des astuces pour éliminer l’odeur d’humidité des vêtements qui vous surprendront par son efficacité | Vie

Si vous avez oublié vos vêtements lavés dans la machine à laver pendant quelques heures ou si vous faites vos courses à l’intérieur, il est possible que certains vêtements sentent le moisi. Mettez en pratique ces astuces maison pour vous débarrasser de la mauvaise odeur.

Malheureusement, les vêtements qui sentent le moisi sont très courants. Il peut arriver pour différentes raisons, par exemple que vous laissiez le linge à l’intérieur du lave-linge pendant trop d’heures, que vous le stockiez à l’intérieur dans un espace mal ventilé, ou que vous le stockiez dans un endroit fermé et sombre.

Lorsque les vêtements sentent le moisi, cela peut être dû à la croissance de moisissures sur les tissus. Si vos vêtements dégagent cette odeur dès que vous les sortez de la machine à laver, cela signifie qu’il est temps de nettoyer la machine, car de la moisissure s’est accumulée dans l’appareil. Pour ce faire, exécutez un cycle sans charge avec de l’eau chaude et ajoutez de l’eau de Javel, du détergent, du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude pour tuer les germes.

Vous voulez enlever les taches facilement et rendre vos vêtements plus parfumés ? Ajoutez ces ingrédients secrets à votre machine à laver et obtenez les meilleurs résultats.

Quelle que soit la cause du problème, il existe heureusement un remède et il est possible d’éliminer l’odeur de moisi des vêtements de manière simple. Voilà quelque des astuces pour éliminer l’odeur d’humidité des vêtements qui vous surprendront par leur efficacité:

Vinaigre blanc. Ce produit est très efficace pour éliminer les odeurs de moisi des vêtements grâce à sa teneur en acide acétique, capable de neutraliser la plupart des odeurs. Ajoutez une demi-tasse de vinaigre blanc avec le détergent à lessive et lavez normalement. Bicarbonate de sodium. Ce remède maison est efficace même sans passer par la machine à laver. Cela fonctionne très bien pour éliminer les mauvaises odeurs dans les vêtements qui ne peuvent pas être mouillés, par exemple dans le cuir. Pour ce faire, il vous suffit de le saupoudrer sur le tissu et de le laisser agir quelques heures. Vous pouvez également l’ajouter au tambour de la machine à laver. Borax. Un autre produit efficace pour éliminer l’odeur de moisi de vos vêtements est le borax ou le borate de sodium, car il est capable de tuer la moisissure qui produit la mauvaise odeur. Ajoutez-le au cycle de rinçage de la machine à laver.

Les taches résistent et vous n’arrivez pas à faire sentir le frais à vos vêtements ? Dans votre garde-manger, vous avez une arme secrète pour que vos vêtements soient comme neufs.

Jus de citron et sel. Mélangez une demi-tasse de jus de citron et une demi-tasse de sel pour créer une pâte et appliquez-la sur les vêtements. Laissez agir quelques minutes, frottez avec une brosse douce et lavez le vêtement normalement. Congélateur. Une autre solution consiste à mettre les vêtements au congélateur pour tuer les germes qui causent l’odeur. Les basses températures tueront les microbes qui causent l’odeur de moisi et vos vêtements seront comme neufs, même ceux qui ne peuvent pas être mouillés. Mettez-les dans un sac ou un récipient hermétique pour empêcher l’humidité de pénétrer à l’intérieur.