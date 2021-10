Des astuces pour nettoyer avec de l’alcool qui vous sortiront de plus d’un ennui | La vie

Saviez-vous que l’alcool est un excellent allié dans les tâches de nettoyage ? Prenez note de ces conseils pour nettoyer avec de l’alcool qui vous éviteront plus d’un problème.

Dans la ligne de nettoyage des supermarchés, nous pouvons trouver d’innombrables produits pour éliminer toutes sortes de saletés, des taches les plus simples aux défis de nettoyage les plus difficiles.

Cependant, parfois, il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent supplémentaire, car à la maison, nous avons un bon arsenal de produits qui, bien qu’ils aient d’autres utilisations, Ils peuvent être transformés en puissants nettoyants si l’occasion l’exige.

C’est le cas du bicarbonate de sodium, dont nous avons déjà maintes fois parlé pour son potentiel à éliminer les saletés et les odeurs, le vinaigre blanc, le citron ou encore l’huile d’olive.

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur un autre produit que nous avons tous à la maison. Nous parlons de alcool isopropylique, qui est présent dans toutes les armoires à pharmacie et peut être un excellent allié de nettoyage qui vous aidera à vous sortir de plus d’un ennui.

Par exemple, l’alcool est un produit idéal pour enlever l’encre des marqueurs permanents. Si vous avez accidentellement taché un objet ou une surface, appliquez-le pour éliminer tout résidu d’encre.

Une autre astuce pour nettoyer avec de l’alcool que vous pouvez essayer vous aidera laissez vos miroirs brillants. Vaporisez-le sur la surface et essuyez avec un chiffon en microfibre sec pour qu’il n’y ait pas de traces. Il enlèvera les restes de laque, de dentifrice et toutes sortes de saletés.

L’alcool est aussi excellent pour polir les surfaces chromées et éliminer les traces de doigts. Vous pouvez l’appliquer sur des robinets, des boutons ou d’autres éléments chromés, et essuyer avec un chiffon sec. La surface brillera et les traces de pas disparaîtront.

À l’approche de l’hiver, vous aimerez aussi savoir que l’alcool peut garder le givre de pare-brise de voiture à distance. Mélangez une part d’alcool avec huit parts d’eau et vaporisez la solution sur les vitres de votre véhicule pour les empêcher de geler.

Une autre utilisation intéressante que vous pouvez donner à l’alcool dans comme dégraissant de cuisine. Appliquez-le sur le comptoir ou les meubles gras et vous verrez comment la graisse disparaît facilement.

Vous pouvez également l’utiliser pour créer votre nettoyant pour vitres maison. Mélangez une tasse d’eau, une tasse d’alcool et une cuillère à soupe de vinaigre dans un flacon pulvérisateur et appliquez la solution sur les verres pour les rendre impeccables.