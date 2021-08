Des astuces simples pour séparer les vêtements pour la machine à laver et éviter les mauvaises surprises | La vie

Même si vous pensez que c’est idiot, séparer les vêtements pour la machine à laver est une pratique fortement recommandée. Cela favorise un bon nettoyage de tous les vêtements et évite les mauvaises surprises, comme des vêtements délavés ou rétrécis. Prenez note de ces astuces simples pour séparer les vêtements.

La lessive est l’une des tâches ménagères qui cause le plus de maux de tête. Et c’est que, bien qu’a priori cela semble très facile à faire, en réalité c’est beaucoup plus complexe que de mettre les vêtements dans le tambour de la machine à laver et d’appuyer sur un bouton.

L’ignorance nous fait tous faire des erreurs en mettant la machine à laver qui peuvent être fatales et abîmer les vêtements. À une certaine occasion, vous avez sûrement mis un vêtement qui s’est fané dans le tambour et tous les vêtements légers ont fini de la même couleur, ou peut-être que votre pull préféré a accidentellement rétréci parce qu’il n’a pas été lavé correctement.

Une bonne partie des désagréments que nous obtenons en mettant la machine à laver peuvent être évités si nous séparons correctement les vêtements. Et c’est que, suivant les indications des symboles de lavage que l’on voit sur les étiquettes, les chances qu’un problème survienne dans la machine à laver sont considérablement réduites.

Pour cette raison, il est extrêmement important de séparer les vêtements pour la machine à laver, car de cette manière, nous pouvons appliquer la température et le cycle les plus appropriés aux vêtements en fonction des caractéristiques du tissu et de la couleur.

Si vous ne savez pas comment procéder, notez ces astuces pour séparer les vêtements à laver et éviter les mauvaises surprises. Ils sont recommandés par des experts, dont le fabricant d’appareils AEG :

Trier les vêtements par tissu. Chaque tissu a ses propres besoins de lavage, l’idéal est donc de séparer les vêtements selon le type de tissu avec lequel ils sont fabriqués. Il est conseillé de classer les vêtements en trois groupes : les vêtements en coton, les tissus synthétiques et les vêtements délicats. Votre lave-linge a un cycle spécifique pour chacun de ces trois types, mais assurez-vous de vérifier les informations sur l’étiquette. Séparer en fonction de la couleur. Outre le type de tissu, pour éviter les mauvaises surprises, il est également important de séparer les vêtements par couleur. Si vous lavez un vêtement de couleur vive avec des vêtements légers dans de l’eau chaude, il y a de fortes chances qu’il soit utilisé et que tout le linge finisse par être taché. Pour éviter cela, séparez les vêtements blancs et clairs des vêtements foncés et colorés et lavez ces derniers à l’envers à basse température. Diviser le linge par niveau de saleté. Un autre facteur à prendre en compte lors de la mise en place de la machine à laver est la saleté. Les articles qui ne sont pas tachés sont parfaits avec un cycle rapide, tandis que les articles très sales nécessiteront un cycle plus complet et approfondi.

En utilisant ces conseils simples, séparer vos vêtements pour la machine à laver sera très facile. Tu verras ça ce petit effort en vaut la peine, car vous éviterez non seulement le mécontentement, mais aussi vos vêtements seront plus propres et les tissus dureront plus longtemps.