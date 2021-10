Des athlètes aux commentateurs de télévision

20/10/2021 à 20h03 CEST

Il y a beaucoup d’athlètes qui, une fois leur carrière sportive terminée, manquent « Les heures et les heures de formation et à quel point nous l’avons eu & rdquor;. Le retrait n’est pas facile à gérer et dans le département SAE de la RCA de Sant Cugat, ils travaillent pour une transition vers le travail et la vie sociale aussi calme et naturelle que possible.

Il n’est pas toujours facile d’y parvenir et entre autres actions, la SAE a créé les Speakers de la CAR, où les athlètes apprennent à parler en public et transfèrent toute leur expérience et leurs valeurs assumées dans le sport au monde de l’entreprise.

Pendant les Jeux de Tokyo, certains athlètes ont agi comme commentateurs, notamment Mati Ortiz, Erika Villaécija, Carla Casals et Carles Castillejo, les quatre protagonistes de la table ronde « De la compétition à la communication » dans laquelle ils ont présenté leur expérience lors d’une séance animée par le psychologue Pep Mari, pendant de nombreuses années chef du département de psychologie de la RCA.

Une expérience très positive

Marí a analysé avec l’aide de nombreux autres athlètes présents à l’événement, les performances des quatre anciens athlètes qu’ils jugent extrêmement positives l’expérience du partage d’émissions avec des journalistes.

Les quatre ont reconnu que leur position d’ancien athlète sert à apporter aux téléspectateurs un autre point de vue. Ils peuvent expliquer les sentiments que ressentent les athlètes avant, pendant et après la compétition, les aspects techniques et tactiques en plus d’avoir la possibilité de pouvoir parler avec leurs anciens coéquipiers, entraîneurs, arbitres… avec lesquels ils ont un lien direct.

Tous les participants à l’événement des conférenciers de la CAR

Parmi le public se trouvaient des athlètes actifs tels que Laura Ester, Sarai Gascón, Jordi Morales ou encore Txell Mas, Berta Ferreras, Paula Ramírez, Iris Tio, Abril Conesa, Alisa Ozhogina ou encore Blanca Toledano présentes aux Jeux de Tokyo.

Analyse de vos diffusions

Le moment le plus constructif et en même temps amusant de l’événement a été lorsque, à travers des vidéos, les diffusions des protagonistes ont été analysées pour rechercher les aspects positifs et en même temps ceux qui pourraient être améliorés. Beaucoup de personnes présentes ont apporté leurs idées et critique constructive sur ce qui a transformé l’événement en un « gagnant-gagnant » où les conférenciers et les participants ils ont appris de nombreux secrets de la diffusion sportive. La présence du journaliste Joan Carles Garcia à l’événement a été un plus car il a apporté son expérience en partageant les émissions de wtaerpolo avec Mati Ortiz.

Le psychologue du sport Pep Marí a dirigé l’événement

