Des athlètes emblématiques s’opposent à ce que la nageuse transgenre Lia Thomas concoure contre des femmes

Des athlètes emblématiques du sport féminin s’élèvent contre la décision de la National Collegiate Athletic Association d’autoriser le nageur transgenre de l’Université de Pennsylvanie Lia Thomas, un homme biologique, à concourir contre des femmes.

La nageuse médaillée d’or olympique Nancy Hogshead-Makar a écrit un article d’opinion pour le Daily Mail intitulé : « Ce n’était pas juste quand j’ai couru contre des Allemands de l’Est dopés, et il n’est pas juste que des femmes concourent contre la nageuse transgenre Lia Thomas ; Voici pourquoi. »

L’article de Hogshead-Makar a reçu des critiques positives des stars du tennis Martina Navratilova et Chris Evert et de la nageuse olympique Sharron Davies.

Hogshead-Makar a écrit comment les preuves montrent que le traitement de suppression de la testostérone de Thomas était insuffisant « pour égaliser les règles du jeu » avec les nageuses. En tant qu’homme, Thomas a concouru pendant des années et ne s’est jamais démarqué, mais maintenant, Thomas écrase les femmes dans les courses.

L’olympienne déclare que cette décision enlève des opportunités aux femmes et aux filles. Elle a utilisé l’analogie selon laquelle permettre aux hommes biologiques de rivaliser avec les femmes reviendrait à « autoriser les adultes à rivaliser avec les enfants ».

« Une vision bien raisonnée et juste de l’inclusion des femmes trans dans les sports féminins », a tweeté Navratilova, y compris un lien vers l’article.

Evert a retweeté la déclaration de Naratilova, y compris la légende « Je soutiens cela ».

Dans un tweet plus tard dimanche, Evert a écrit: « La science a prouvé depuis le début de la puberté masculine, principalement en raison des niveaux élevés de testostérone, que les corps masculins sont plus rapides, plus forts et ont plus d’endurance que les corps féminins. »

Le médaillé d’or Davies a également tweeté un lien vers l’article de Hogshead-Makar.

Daley Thompson, double champion olympique de décathlon masculin, a également tweeté sa croyance dans le sexe biologique à Noël.

Plus tôt ce mois-ci, l’arbitre d’USA Swimming, Cynthia Millen, a démissionné après trois décennies pour protester contre la décision d’autoriser Thomas à nager contre les femmes.

Thomas a battu deux records nationaux de natation féminine et trois records scolaires. Et dans une compétition, elle a gagné par 38 secondes.