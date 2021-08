Des athlètes mexicains qui promettent pour Paris 2024

Le Mexique a démontré qui en a un nouvelle génération d’athlètes très intéressants, certainement visent à être les principales références du sport national ensuite Jeux Olympiques Paris 2024.

Les promesses pour Paris 2024

Alegna Gonzalez : Un très jeune marcheur qui 22 ans revendique déjà des Jeux Olympiques dans sa carrière. Sans aucun doute, elle est la représentante de l’athlétisme qui a obtenu les meilleurs résultats, compte tenu de la 5e place au test de marche de 20 km. Celui d’Ojinaga doit sans aucun doute faire partie des athlètes à suivre pour le prochain tournoi olympique.

Gaby Agúndez : Alors que je sais Il a pris une médaille de bronze sur la plate-forme 10 plongeons synchronisés, la plongeuse de 21 ans a assuré qu’elle a déjà tenté le podium olympique et qu’elle l’a aimé, elle a donc déjà changé la puce et maintenant à penser en français pour améliorer la quatrième place de l’épreuve individuelle.

Mais elle n’est pas la seule plongeuse qui promet, Juan Celaya, Qui d’autre a terminé une place en dessous des médailles, a montré qu’il avait le caractère pour se tenir debout sur le tremplin de 3m, il l’a fait en synchronisation et cherchera non seulement un nouveau partenaire, mais aussi Il tentera d’être dans l’épreuve individuelle, il arrivera en France à l’âge de 25 ans.

Osmar Olvera : Était le Plus jeune athlète mexicain à Tokyo 2020 avec seulement 17 ans, était proche d’atteindre la finale du tremplin de 3m mais séjourné sur deux sites. Olvera Ibarra fait partie des candidats pour accompagner Celaya sur le chemin de Paris.

Andrés Villarreal : Ça n’a pas eu une bonne fin, mais l’important était-ce à ses débuts olympiques, est venu se battre pour les médailles de l’épreuve individuelle du tremplin 3m. Le Mexicain devra soigner les blessures pour atteindre le sol 100% parisien.

Alejandra Valence : Un athlète qui il a gagné l’affection du Mexique, pas seulement pour avoir remporté l’une des médailles de bronze en tir à l’arc, mais pour avoir toujours fait bonne figure, quel que soit le résultat. Il arrivera avec presque 30 ans à la prochaine foire d’été, dans l’espoir de surmonter le quatrième place dans l’épreuve individuelle à Rio 2016 et cinquième à Tokyo 2020.

Ana Paula Vázquez : Un autre archer mexicain qui cherchera à se venger après avoir terminé 33e simple au Japon, vous devrez bien revoir les erreurs et travailler encore plus dur pour obtenir un meilleur résultat.

Athlètes mexicains qui promettent pour Paris 2024 Adrian Macias (Adrian Macias)

Aremi Fuentes : Le seul a remporté individuellement une médaille à Tokyo 2020, cherchera à réitérer l’exploit en haltérophilie et pourquoi pas, chercher une médaille d’argent ou d’or. Dans sa catégorie, 76kg, il démontré la puissance du continent américain.

Un autre haltérophile qui a montré de bonnes qualités est Ana Lopez Ferrer, qui dans la finale des 55kg a terminé en position 9 sur 9, mais il convient de noter qu’il pourrait déjà être en lutte pour une médaille dans le groupe A et que ce blanc est ce dont il a besoin pour se renforcer pour agiter le drapeau mexicain sur la tour Eiffel.

Jorge Orozco : Il nous a tous mis au bord du siège dans sa compétition de tir sportif. Il était le premier Mexicain à se qualifier pour Tokyo 2020 et quand il s’agissait de la grande compétition, surpris le monde avec sa grande qualité. Avec ce charisme qui le caractérise et aux côtés de son père, qui est aussi son entraîneur, le tir sportif peut voir grand et une médaille qui culmine avec une promenade sur les Champs-Élysées.

Le cyclisme C’est une autre des disciplines que nous ne devons pas perdre de vue puisqu’il y a plusieurs exposants importants qui, nous l’espérons, arriveront forts à Paris 2024, et nous devons également espérer que il n’y a pas de surprises dans la Fédération de la spécialité comme cela s’est produit pour le cycle olympique précédent. Jessica Salazar, avec le courage de ne pas avoir pu être à Tokyo 2020 en raison de mauvaises décisions de sa Fédération, elle peint pour arriver avec beaucoup de puissance et donner une nouvelle joie au cyclisme national, avec elle, Yuli Verdugo et Daniela Gaxiola, qui a terminé sixième du sprint par équipes, ils voudront améliorer leur position et monter sur le podium.

Le taekwondo il devra aussi arriver en force à la prochaine compétition olympique, Briseida Acosta est tombé très court Dans ses aspirations à Tokyo 2020, elle faisait partie des cartons médaillés et a perdu lors de son premier match, mais la Sinaloan a le talent et le dévouement pour pouvoir lui enlever son épine en France.

Eux et ils sont juste quelques promesses mexicaines pour Paris 2024 ils devront passer par de nombreuses compétitions qui les rapprochent des prochains Jeux Olympiques.