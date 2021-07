Des autocars SMART à Rajdhani Exp pour une meilleure expérience : Indian Railways gère le train Mumbai-Delhi avec des râteaux Tejas

in

Avec l’utilisation de Tejas SMART Coach, le transporteur national vise à passer à la maintenance prédictive au lieu de la maintenance préventive.

Dans un autre changement de paradigme pour améliorer l’expérience de voyage des passagers, Indian Railways a commencé à faire fonctionner le train Mumbai-Delhi Rajdhani avec des rames pour voitures-lits Tejas. Ce râteau nouvellement amélioré aux teintes dorées brillantes a commencé son premier essai le 19 juillet 2021. Selon Sumit Thakur, directeur des relations publiques de Western Railways, avec l’utilisation de Tejas SMART Coach, le transporteur national vise à passer à la maintenance prédictive. au lieu de la maintenance préventive. La Modern Coach Factory (MCF) fabrique ces voitures-lits de type Tejas, qui remplaceront progressivement les trains longue distance haut de gamme. Le ministère a déclaré que les rames existantes du train numéro 02951/02952 Mumbai-New Delhi Rajdhani sont remplacées par des voitures-lits de type Tejas.

Selon le ministère des Chemins de fer, deux de ces râteaux ont été préparés pour fonctionner sous le nom de Rajdhani Express. Sur ces deux râteaux d’autocars-lits de type Tejas, un râteau se compose d’autocars-lits exclusifs Tejas SMART. Fait intéressant, cet autocar est le premier du genre à être introduit sur le réseau des chemins de fer indiens. Pour améliorer la sécurité et le confort des passagers, le nouveau train sera doté de diverses fonctionnalités intelligentes. Cet autocar vise à fournir des équipements de classe mondiale à l’aide de systèmes intelligents basés sur des capteurs.

Le râteau d’autocar-lits Tejas est équipé d’un PICCU, doté d’une connectivité au réseau GSM, qui rend compte au serveur distant, selon le ministère. L’unité d’information des passagers et de calcul des autocars enregistrera les données du WSP, des capteurs d’odeurs de toilettes, du commutateur de panique, de l’enregistrement de vidéosurveillance ainsi que d’autres éléments intégrés au système de détection et d’alarme incendie, au capteur de filtre d’étranglement, à la qualité de l’air et au compteur d’énergie.

Certaines des fonctionnalités intelligentes supplémentaires incluent deux écrans LCD à l’intérieur de chaque autocar pour afficher des informations vitales relatives au voyage, un tableau de destination numérique, six caméras sont installées dans chaque autocar pour la surveillance de la sécurité et de la surveillance, une porte automatique, une alarme incendie automatique, un système de détection et de suppression, Réponse d’urgence en cas d’urgence médicale ou de sécurité, Capteur d’occupation des toilettes, Système de toilettes à bio-vide, Bogies à suspension pneumatique, CVC, Capteur de niveau d’eau pour indiquer la disponibilité de l’eau en temps réel, Intérieurs améliorés, Store à enrouleur sur la fenêtre, Points de recharge mobiles, Couchette lampe de lecture, disposition d’escalade de couchette supérieure, etc.

