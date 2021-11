Des automobilistes imprudents tuent des bisons dans le parc national de Grand Teton

Au moins cinq bisons ont été heurtés et tués par des véhicules au cours des deux dernières semaines dans le parc national de Grand Teton, ce qui a incité les autorités à lancer un appel aux automobilistes.

« Voir la faune dans son habitat naturel est l’une des nombreuses opportunités uniques qui font du parc national de Grand Teton un endroit spécial et impressionnant », a déclaré jeudi le parc du Wyoming dans un communiqué de presse. « Les automobilistes peuvent faire leur part pour protéger et préserver ces animaux en ralentissant et en faisant preuve de prudence au volant. »

En plus des cinq bisons, un élan, un coyote, un antilope et un louveteau sont morts depuis la mi-octobre à la suite de collisions avec des véhicules.

Les bisons et autres animaux migrent à l’approche de l’hiver et peuvent apparaître de façon inattendue sur les routes. Une limite de vitesse de 45 mph est censée assurer la sécurité des automobilistes et de la faune.

« Les conducteurs doivent faire preuve de prudence et ralentir, en particulier à l’aube, au crépuscule et pendant la nuit lorsque la visibilité est réduite », a déclaré le parc, expliquant que même les bisons de 2 000 livres sont difficiles à repérer la nuit.

Entre 75 et 100 gros animaux sont heurtés chaque année par des véhicules à l’intérieur du parc national de Grand Teton.

