Des avions avec des « otages » américains à bord empêchés par les talibans de quitter l’aéroport afghan | Monde | Nouvelles

in

Le haut législateur américain a accusé les talibans d’avoir pris en otage plusieurs Américains en bloquant leurs vols d’évacuation. Les avions ont été immobilisés dimanche par les talibans dans la ville septentrionale de Mazar-e-Sharif, ont confirmé les autorités locales. L’avion contenait des centaines de personnes qui tentaient de fuir le pays.

Michael McCaul, le républicain le plus haut placé de la commission des affaires étrangères de la Chambre des États-Unis, a déclaré qu’un total de six avions avaient été cloués au sol.

L’avion avait à son bord un certain nombre de citoyens américains et d’interprètes afghans et était retenu par les talibans.

M. McCaul a affirmé que les talibans les « tenaient en otage » en maintenant les avions au sol.

S’adressant à Fox News, M. McCaul a ajouté : “Les talibans ne les laisseront pas quitter l’aéroport.

“Ils vont exiger de plus en plus, que ce soit de l’argent ou de la légitimité en tant que gouvernement afghan.”

Un responsable de l’aéroport du nord de l’Afghanistan a déclaré que la majorité des passagers des avions étaient des Afghans.

Le responsable a affirmé qu’ils n’avaient pas été autorisés à quitter le pays parce que beaucoup d’entre eux n’avaient ni passeport ni visa.

Les passagers ont ensuite été contraints de quitter l’aéroport.

LIRE LA SUITE: Le pilote de la RAF explique comment il a soulevé un avion rempli au-dessus d’un bus pour s’échapper

Il a ajouté qu’un “nombre de personnes” ont été tuées, tandis que le “reste s’est enfui”.

Cependant, le groupe d’opposition, le Front de résistance nationale (NRF), a déclaré que “l’affirmation des talibans d’occuper le Panjshir est fausse”.

La NRF a ajouté : « Les forces de la NRF sont présentes dans toutes les positions stratégiques de la vallée pour poursuivre le combat.

« Nous assurons le peuple afghan que la lutte contre les talibans et leurs partenaires se poursuivra jusqu’à ce que la justice et la liberté prévalent.