Des avions de combat de l’OTAN suivent des avions militaires russes au-dessus de l’Europe, selon un officiel | Monde | Nouvelles

L’OTAN a qualifié la présence de bombardiers et de chasseurs russes dans les trois régions de «pic inhabituellement rare». Dans un communiqué, l’organisation a déclaré: «Au total, les avions de l’OTAN ont intercepté six groupes différents d’avions militaires russes près de l’espace aérien de l’Alliance en moins de six heures.»

Le général de brigade Andrew Hansen, chef d’état-major adjoint des opérations en Allemagne, a déclaré: «Les hommes et les femmes des deux centres d’opérations aériennes combinées de l’OTAN à Uedem, en Allemagne, et à Torrejón, en Espagne, ont rapidement répondu aux avions non identifiés près des frontières de l’Alliance en lançant des chasseurs depuis La Norvège, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Italie, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie enquêteront et protégeront l’espace aérien allié. »

Le brigadier Hansen a ajouté que la mission de police aérienne de l’OTAN est un «effort véritablement collectif».

Dans le nord, des avions militaires russes ont été repérés pour la première fois sur des radars norvégiens volant à proximité des côtes du pays.

En réponse, des F-16 norvégiens ont été brouillés, ce qui a intercepté deux bombardiers Tu-95 Bear volant au sud au-dessus de la mer du Nord.

Le Royaume-Uni et la Belgique ont envoyé des chasseurs Typhoon et F-16 respectivement pour aider les chasseurs norvégiens.

Le communiqué a ajouté: « Plus tard dans la journée, les F-16 norvégiens ont intercepté deux bombardiers Tu-160 Blackjack au-dessus des eaux internationales. »

En plus des avions repérés dans le nord, les radars de l’OTAN ont également détecté trois autres appareils dans l’espace aérien au-dessus de la mer Noire.

Le communiqué indique: «Des avions de combat turcs, roumains et bulgares ont pris leur envol pour suivre les avions russes jusqu’à ce qu’ils quittent la zone.

LIRE LA SUITE: « L’UE ne peut pas défendre l’Europe! » Le patron de l’OTAN déchire le rêve de Macron

«Par ailleurs, des chasseurs italiens ont intercepté un avion de patrouille maritime russe Il 38 qui a été escorté par des avions de combat au-dessus de la mer Baltique volant à destination et en provenance de Kaliningrad.»

Les avions russes constituent souvent une menace pour les aéronefs civils car ils ne transmettent pas de code transpondeur indiquant leur position ou leur altitude, ce qui les rend invisibles aux aéronefs normaux.

Ils ne déposent pas non plus de plans de vol ou ne communiquent pas avec les contrôleurs aériens, ce qui rend leurs trajectoires de vol difficiles à suivre.

Les tensions sont vives entre l’OTAN et la Russie, ce qui a poussé le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, à condamner la Russie pour ses «actions imprudentes et contradictoires», lors d’une réunion de l’OTAN à Bruxelles.

NE MANQUEZ PAS:

Le rêve de l’armée européenne de Macron devrait provoquer une « crise systémique » en bloc [REVEAL]

L’armée de l’UE maintenant! Macron fait exploser l’OTAN et frappe les États-Unis [SPOTLIGHT]

Le complot de la France pour prendre le rôle de leader de l’OTAN face au Brexit [INSIGHT]

Il a ajouté que Moscou avait «constitué des forces, des exercices à grande échelle et des actes d’intimidation, dans la Baltique et la mer Noire».

Selon l’organisation internationale, les avions de l’alliance ont été brouillés plus de 400

fois en 2020, dont 90% étaient en réponse à des avions russes.

Le communiqué concluait: «L’avion russe intercepté lundi n’est jamais entré dans l’espace aérien de l’Alliance et les interceptions ont été menées de manière sûre et régulière.

«La sauvegarde de l’intégrité de l’espace aérien des membres de l’Alliance est une tâche en temps de paix qui contribue à la défense collective de l’OTAN.»