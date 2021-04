Des avions russes atterrissent avec une aide COVID critique pour l’Inde

Alors que l’Inde est à la recherche de dispositifs et d’équipements liés à l’oxygène, toutes les missions et postes indiens du monde entier ont été mobilisés avec une liste d’articles nécessaires pour lutter contre la pandémie. (Image courtoisie: Twitter / @ MEAIndia)

Dans un effort pour aider l’Inde à faire face à la deuxième vague de COVID-19, aux premières heures du 29 avril, deux vols spéciaux de l’EMERCOM russe ont réussi à acheminer l’aide humanitaire de la Russie.

Ces vols spéciaux ont transporté environ 22 tonnes de fournitures médicales, dont 20 unités de production d’oxygène, 75 ventilateurs et 200 000 paquets de médicaments.

Après le Royaume-Uni, la Russie est le deuxième pays à avoir précipité l’aide à l’Inde, qui lutte contre une forte augmentation des cas de COVID-19.

Dans un message de fin de soirée, l’ambassadeur de Russie en Inde Nikolay R. Kudashev: a déclaré que son pays «surveille la situation en Inde, qui devient de plus en plus alarmante avec une propagation sans précédent de l’infection à coronavirus».

«Trois avions transportant de l’aide des États-Unis devraient arriver bientôt. Deux arriveront vendredi et le troisième le 3 mai », a déclaré jeudi le secrétaire aux Affaires étrangères Harsh Shringla.

Un ami dans le besoin est en effet un ami: appel téléphonique du Premier ministre Modi et du président russe

Mercredi, le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone. Au cours de la conversation, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la décision d’envoyer une aide humanitaire d’urgence en Inde.

Les deux pays ont également convenu lors de l’appel à établir un «dialogue ministériel 2 + 2» (au niveau des ministres des Affaires étrangères et de la Défense), car cela contribuera à renforcer encore les relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont discuté de la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment l’exploration spatiale et le secteur des énergies renouvelables, ainsi que dans l’économie de l’hydrogène.

L’approbation de l’Inde pour l’utilisation d’urgence du vaccin Spoutnik V a été appréciée par le dirigeant russe. Le Spoutnik V devrait être prêt à être déployé à partir du 1er mai, ont confirmé des sources.

Selon un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères, «la satisfaction exprimée que, via le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), un accord ait été conclu avec des entreprises indiennes pour produire jusqu’à 850 millions de doses de Spoutnik V. La production devrait commencer en Mai.”

Des sources ont confirmé à Financial Express Online, que le premier lot de doses de vaccin russe arrivera séparément et que cela sera suivi par le partenaire indien de Sputnik, le Dr Reddy’s, qui le produira plus tard dans le pays.

Quels pays ont offert les articles critiques nécessaires?

Plusieurs pays ont promis des articles critiques tels que des concentrateurs d’oxygène et des pièces connexes et d’autres aides médicales. Près de 40 pays dont le Royaume-Uni, la France, l’UE, l’Allemagne, la Roumanie, le Luxembourg, la Finlande, l’Irlande, le Mexique, le Guyana, la Russie, le Bhoutan, le Bangladesh, les Émirats arabes unis, l’Ouzbékistan, l’Égypte, la Suisse, la Suède, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Koweït, Maurice, l’Arabie saoudite, la Thaïlande et Singapour ont promis une aide.

Selon le ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla, «l’aide étrangère va être reçue par la Croix-Rouge indienne au nom du gouvernement. Les exigences ont été priorisées: de l’oxygène liquide, des équipements, des générateurs, des camions-citernes cryogéniques et des médicaments essentiels comme Remedisevir, Tocillizumab sont recherchés. »

Alors que l’Inde est à la recherche de dispositifs et d’équipements liés à l’oxygène, toutes les missions et postes indiens du monde entier ont été mobilisés avec une liste d’articles nécessaires pour lutter contre la pandémie.

Les gouvernements des États sont libres d’acheter du matériel de sauvetage et des médicaments auprès d’agences étrangères, et le gouvernement central ne s’y opposera pas.

Qu’a dit le ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla lors de la réunion de jeudi?

Briefing les médias sur l’aide mondiale à venir, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que dans le cadre de la v

Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre des Affaires étrangères a déclaré aux médias que l’Inde attend: 550 centrales de production d’oxygène; 4000 + concentrateurs d’oxygène; Plus de 10 000 bouteilles d’oxygène, 17 réservoirs d’oxygène cryogénique; 450 000 doses de Remdesivir; et 300 000 doses de Favipiravir.

L’Inde étudie également les «achats G to G; les nations étrangères ont offert leur aide; Passation de marchés par des entreprises indiennes; Entreprises internationales et associations communautaires indiennes. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.