Des avions sans pilote? Google parie sur les avions autonomes

Le pilotage à distance et l’assistance automatisée font lentement leur chemin vers les vols non commerciaux. Par rapport à la technologie de conduite autonome, ces systèmes proposent un trajet plus simple et plus sûr grâce à la coexistence de pilotes humains. Cependant, certaines entreprises tentent de renverser la vapeur.. Aujourd’hui, l’une de ces startups, Merlin Labs, a annoncé une collaboration par laquelle l’automatisation de ses systèmes portera à une flotte de 55 King Air.

Le pacte avec la société aérospatiale Dynamic Aviation coïncide avec l’apparition de Merlin Labs, qui jusqu’à présent menait une politique de discrétion maximale. Maintenant, c’est la première fois qu’ils seront publiés publiquement et il semble qu’ils ont déjà fait les premiers tests de leur logiciel avec suffisamment de succès.

Merlin Labs a expliqué avoir obtenu un financement de 25 millions de dollars grâce à Google, qui a apporté une grande partie du capital de l’entreprise grâce à Larry Page, co-fondateur de la même. Le géant de la recherche s’est également donné beaucoup de mal pour financer d’autres initiatives de conduite autonome, telles que sa division de voitures autonomes Waymo.

En ce moment, il existe une société rivale contre Merlin Labs, Reliable Robotics, qui travaille également à faire du paradis un endroit plus sûr grâce à au manque de déductions de la part des êtres humains.